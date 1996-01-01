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Абрамович сделал деньги. Теперь делает ноги?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как известно, на рабочей встрече с Владимиром ПУТИНЫМ губернатор Чукотского автономного округа Роман АБРАМОВИЧ обратился к главе государства с просьбой о прекращении своих полномочий главы Чукотского АО.

В беседе с журналистами по окончании встречи Абрамович отметил, что будет продолжать осуществлять ряд экономических проектов, направленных, прежде всего, на дальнейший рост уровня жизни на Чукотке.

"Думаю, что добровольная отставка Абрамовича - это не случайное явление", - такую мысль в беседе с парламентскими корреспондентами высказал скандально известный депутат Госдумы Александр ХИНШТЕЙН. Он считает, что отставка Абрамовича - это звено в общей цепи последних событий, таких как вывод активов, принадлежащих ему, история с разводом, который закончится тем, что супруга Абрамовича получит не менее $5 млрд. Он также напомнил, что в эту цепь необходимо добавить и покупку футбольного клуба. Покупка клуба позволила Роману Абрамовичу "занять определенное положение и легализоваться на Западе".

Уход Абрамовича, по словам Хинштейна, свидетельствует о существующих у него тревогах о своем будущем, а также "это показывает стремление государства и впредь удалять олигархов от центра". В то же время уход Абрамовича, считает Хинштейн, негативно скажется на развитии Чукотского автономного округа. Ведь Абрамович человек деятельный, главное - очень богатый. Он немало делал для развития региона. После отставки этот регион "может лишиться такого серьезного и высокорентабельного руководителя".

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