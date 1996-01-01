Полпред хочет вернуть в регион "тех, кто отсюда уехал"

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ считает необходимым решать вопрос с нелегальной миграцией из Китая.

Как сообщили в пресс-службе полпреда, вопрос с нелегальной миграцией из Китая в Россию остается очень острым и актуальным. "Проблема стоит остро", - сказал Камиль ИСХАКОВ журналистам после заседания Совета безопасности РФ под председательством Владимира ПУТИНА.

Сейчас, по словам полпреда, в регионе насчитывается около 350 тыс. нелегальных мигрантов, легально из Китая в Россию приехали 150 тыс. человек. Как сообщил Камиль ИСХАКОВ, на заседании Президент России назвал одним из самых сложных вопросов убыль населения. В среднем каждый день с Дальнего Востока уезжает 274 человека, а за 15 лет количество населения уменьшилось на 20%, сказал полпред.

Отвечая на вопрос о программе возвращения соотечественников, полпред Президента Камиль ИСХАКОВ сообщил, что на Дальнем Востоке не ожидают приезда большого количества переселенцев из-за рубежа. "Прежде всего, нужно создать привлекательные условия, чтобы они ехали сюда", - подчеркнул дальневосточный полпред. По его словам, если будут созданы условия, люди захотят поехать на Дальний Восток. "Но мы больше рассчитываем на то, чтобы вернулись те, кто отсюда уехал", - признался полпред, добавив, что природа на Дальнем Востоке богатая, а экологическая обстановка очень хорошая.