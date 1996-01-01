ТПП России взяла курс на инновации

8 декабря в Москве состоялся V съезд Торгово-промышленной палаты РФ. Одним из основных вопросов в повестке дня съезда было принятие Программы деятельности ТПП РФ на 2007 - 2011 гг. О том, каким будет стратегический курс ТПП России на ближайшую пятилетку, корреспонденту "ЗР" рассказал принимавший участие в работе съезда председатель Приморской торгово-промышленной палаты и член правления ТПП РФ Владимир Борисович БРЕЖНЕВ:

- Программа направлена на активное участие ТПП в достижении стратегических целей и социально-экономического развития страны. Она ориентирует все структуры подразделения и звенья системы ТПП России на целенаправленные и последовательные действия в решении ряда насущных задач. Это создание равных экономико-правовых условий для эффективного цивилизованного ведения предпринимательской деятельности для всех субъектов. ТПП намерена и впредь разрабатывать и вносить в органы законодательной власти предложения по дальнейшему совершенствованию российской налоговой системы.

Так, для реализации стратегии инновационного развития России, считаем, необходимо предоставить предприятиям налоговые льготы на НИОКР и ввозимое из-за рубежа оборудование для инновационной деятельности. В реализации приоритетных национальных проектов нужно активнее сотрудничать всем - торгово-промышленным палатам России, органам государственной власти и управления, структурам гражданского общества.

В одном из разделов программы зафиксировано, что "необходимо активизировать деятельность палат по формированию позитивного имиджа предпринимательства, отрабатывая новые механизмы взаимодействия бизнеса со структурами власти, гражданского общества". ТПП должны участвовать в решении проблем рынка труда и повышении роли малого и среднего предпринимательства, расширении и углублении международного сотрудничества, совершенствовании механизмов участия российских предприятий в международном разделении труда и кооперировании.

ТПП РФ будет расширять спектр услуг, оказываемых предпринимательским структурам, и улучшать их качество. В первую очередь речь идет об экспертной оценке количества, качества и комплектности товаров. На съезде были избраны новые руководящие органы ТПП РФ, а президентом вновь избран академик и экс-глава правительства Евгений ПРИМАКОВ.