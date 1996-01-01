Восточные сказки

Новогодний подарок сделал жителям Дальнего Востока российский президент Владимир ПУТИН, трезво оценив ситуацию в регионе на недавнем заседании Совета безопасности. Правда, по мнению политолога Михаила ШИНКОВСКОГО, президент несколько смягчил политические акценты, когда заявил о "неэффективной региональной политике" на Дальнем Востоке.

"Не может быть эффективным или неэффективным то, чего нет, - поделился своими мыслями с "ЗР" Михаил Шинковский. - А региональной политики у нас в стране нет. Это относится ко всем регионам в равной степени. Поэтому можно лишь поприветствовать то, что на это обстоятельство обратили, наконец, внимание". Впрочем, постановка проблемы, по мнению Шинковского, это только первый шаг. Причем пока недостаточно определенный, поскольку не были озвучены главные негативные моменты, которые заключаются даже не в стремительном сокращении дальневосточного населения или неразведанных здешних природных запасов (например, нефти, как минимум на 90%), а в так называемом морально-психологическом отчуждении дальневосточников от остальной России.

"Я часто провожу на курсах достаточно простые эксперименты, которые наглядно характеризуют сложившуюся ситуацию, - приводит пример этого явления Михаил Шинковский. - Спрашиваю у студентов, кто из вас бывал Москве или Санкт-Петербурге. В ответ поднимается две-три руки. На вопрос, кто из вас бывал в Китае, - лес рук". О морально-психологическом отчуждении говорит и бывший спикер краевого парламента Сергей СОПЧУК. Правда, об отчуждении иного свойства - московского: "Есть своя дальневосточная специфика, которая еще удерживает здесь людей в отсутствии реальных перемен к лучшему, о необходимости которых говорит президент. Этого понимания в Москве нет. С нами не советуются, не изучают ситуацию самостоятельно. Только этим можно объяснить бесконечную нервотрепку с запретом на правый руль, с отсутствием мер по доступности наших поездок на запад страны и недавние изменения в закон о туристической деятельности, которые фактически уничтожают целое направление малого бизнеса, на котором держатся десятки тысяч семейных бюджетов края и региона".

К слову, по поводу бесконечных нервотрепок с правым рулем и прочая неплохо было бы спросить и с местных региональных лидеров. Им ведь тоже досталось от президента, и во многом совершенно справедливо. В этой связи доктор Шинковский напоминает, как жестко реагировали на подобные выкрутасы правительства, к примеру, бывшие губернаторы КУЗНЕЦОВ и НАЗДРАТЕНКО. Конечно, без имидж-пиара там не обходилось, но в первых скандалах с правым рулем тому же Кузнецову удалось добиться положительного решения Верховного Суда РФ, которое, кстати, никто не отменял. Этим решением вопрос, казалось бы, закрыли навсегда, но все о нем почему-то забыли.

Действующие дальневосточные власти предпочитают лишний раз на рожон не лезть. С одной стороны, на заседании у президента приморский губернатор стратегически верно подчеркнул, что в основу концепции безопасности Дальнего Востока необходимо заложить комфортность проживания здесь граждан, в том числе и переселения на Дальний Восток бывших соотечественников. "Территориальное и экономическое освоение будет способствовать усилению государства на Дальнем Востоке", - сказал Сергей ДАРЬКИН. Губернатор предложил разработать порядок субсидирования стоимости перелета для бюджетников и льготные программы для студентов и молодежи. Это поможет решить проблему "островного синдрома" и не даст жителям края чувствовать свою оторванность от европейской России. Также Сергей Дарькин выдвинул ряд предложений в области тарифной политики.

По мнению губернатора, важнейшим условием успешного обеспечения безопасности, повышения качества жизни населения является ускоренный рост экономики. Говоря об экономических проектах, он предложил создать на Дальнем Востоке национальное морское пароходство. По мнению губернатора, это позволит вернуть позиции государства на рынке международных морских перевозок и будет способствовать возрождению российского океанского флота. А благодаря реализации нефтехимических проектов Приморский край получает необходимые механизмы, которые позволят перейти к производству новых продуктов с высокой долей добавленной стоимости.

С другой стороны, именно от института властной вертикали во многом зависит развитие региональных проектов в национальную политику. В свое время именно полпред Константин ПУЛИКОВСКИЙ сыграл решающую роль в том, что вместо программы экономического развития Дальнего Востока, учитывающей дальневосточную специфику и разработанной дальневосточными учеными во главе с ведущим экономистом Павлом МИНАКИРОМ, было принято странное порождение кабинетной мысли, вымученное в далеком от нас Ростове-на-Дону. В результате сколь-нибудь заметных изменений эта президентская программа в регион не принесла.

Более того, с 2001 г., когда на Дальний Восток, и в частности в Приморье, зачастили высокопоставленные лица, начиная с самого президента, которые оставляли здесь одно и то же резюме о необходимости преференций. Однако именно из Садового кольца начался своего рода саботаж любых так называемых "поблажек", что привело к продолжению муссирования "праворульных тем", а также значительно ухудшило экономические показатели, которые предполагалось поднять на небывалую доселе высоту. К примеру, за последние два года заметно упал портовый грузооборот. Весьма впечатляющий эффект программы развития, принятой как раз в 2004 г.

Новый полпред Камиль ИСХАКОВ добился того, чтобы проблемы Дальнего Востока вновь стали предметом самого пристального внимания президента. Другой вопрос, каким образом теперь эти проблемы будут решаться. Недавний полутайный визит во Владивосток главного экономического стратега страны Германа ГРЕФА и главы президентской администрации Сергея СОБЯНИНА не добавляет энтузиазма. Ведь форум АТЭС мог бы дать существенный толчок в плане развития региона. Но, по Грефу, водоводы, очистные, мосты и дороги - это не его, читай - федерального центра, проблемы. А способны ли их решить региональные власти?

По результатам опроса местного информационного агентства "Прима-медиа" приморцы считают проблемой №1 коррупцию чиновников. Но, по большому счету, этот феномен заложен самим управленческим императивом последних лет, связанным с требованием порядка. Такой "порядок" навели - научились подгонять цифры бюджетных отчетов под спускаемые сверху федеральные модели, привели местные законодательства в соответствие с федеральным, насадили практически повсеместно зависимый по тем или иным причинам от Москвы новый тип чиновника от "реального сектора экономики". Тем самым укрепление властной вертикали начисто лишило самостоятельности и инициативы местные власти.

Если уж начистоту, то опыт управленческой стратегии оказался удачным только в отношении Чукотки, где Роман АБРАМОВИЧ, по сути, решал имиджевые задачи, вкладывая в бюджет автономии собственные средства. В остальных случаях с чиновниками-предпринимателями бюджет по-прежнему остается кормушкой для своих. Всевозможные приморские коррупционные скандалы - тому наглядное подтверждение. Судя по последнему заседанию в Кремле, готовых дальневосточных стратегий в правительстве нет. Трудно ожидать от созданной комиссии, которую возглавил премьер-министр Михаил ФРАДКОВ, каких-то прорывов, если даже в годы, когда сын премьера числился одним из директоров крупнейшего приморского предприятия, грузооборот только снижался. То есть нас, даже как бизнес-проект, всерьез пока в Москве не рассматривают. А уж заботиться о комфорте проживания приморцев в столице не будут.