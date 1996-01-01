Заботы АПК прирастут "зеленью"

В составе администрации Приморского края формируется "зеленая" ветвь власти. В 2007 г. Россия войдет с новым Лесным кодексом (ЛK), который задачи управления лесами переложил с федеральных на плечи региональных властей. В этой связи федеральный бюджет выделил администрации Приморского края 139 млрд руб. на ведение лесного хозяйства и тушение лесных пожаров.

По информации начальника управления лесным комплексом департамента природопользования АПК Александра АНАНЬЕВА, эта сумма составляет лишь 17% от объема необходимого финансирования. Оставшиеся 83% средств придется изыскивать за счет деятельности местных лесхозов. В соответствии с требованиями нового ЛК, краевые власти должны создать структуру, которая будет управлять лесными ресурсами региона. Постановление об учреждении такой структуры (официальное название ее пока не разглашается) будет издано в январе 2007 г., но уже сейчас ведется подготовительная работа.

Регламент согласован с Министерством природных ресурсов, и, как ожидается, уже в феврале 2007-го новая структура будет действовать в составе АПК. Именно ее представители будут уполномочены в течение всего 2007 г. выписывать лесорубочные билеты.

Напомним, новый ЛК упраздняет систему лесорубочных билетов, но ее действие временно продляется до 1 января 2008 г.