Дальнегорская власть ушла в Интернет

По инициативе и.о. главы Дальнегорского городского округа Виктора КОЛОСКОВА в ДГО начала работать "Прямая линия" с горадминистрацией, размещенная на официальном сайте города.

Как сообщили в пресс-службе администрации ДГО, она предназначена для непосредственного общения жителей с руководством ДГО. Вопросы можно задавать самые разные - по ЖКХ, транспорту, образованию, медицине, культуре и спорту. Ответы респонденты получают в течение трех дней. Пока что больше всего вопросов задают по реформе ЖКХ, возможности открытия дополнительных автобусных маршрутов, наведению порядка в ГОВД, электроснабжению п. Черемшаны. По словам создателя этого интернет-проекта, директора ООО "Виртуальный Дальнегорск" Сергея ЛУЗАНОВА, подобный опыт непосредственного виртуального общения народа и власти - первый в Приморском крае. Хотя такая форма общения - не редкость в других регионах. И ее явные преимущества по сравнению с прессой, телевидением и радио - скорость обмена информацией и обратная связь.