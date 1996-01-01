Находкинские депутаты уже десять лет в думах об избирателях

Дума за это время трижды сменила свой депутатский корпус. Взаимоотношения новоиспеченной думы с городскими органами исполнительной власти оказались непростыми. Депутаты неоднократно были вынуждены воевать с городской исполнительной властью.

По словам зампредседателя думы Алексея МАКАРОВА, депутата второго и третьего созыва, представительный орган сегодня перешел от конфронтации к нормальному, конструктивному диалогу. Был принят и зарегистрирован Устав города, вступили в силу Положения о гербе и флаге города, присвоении звания Почетный гражданин, поддержке пенсионеров, инвалидов, ветеранов и малообеспеченных семей. Одним из основных достижений думы третьего созыва называют создание по инициативе депутата Олега КУТНЯШЕНКО контрольного комитета, занимающегося проверкой соответствия бюджета законодательству и контролем над целевым использованием средств, принадлежащих муниципалитету.

Следующий состав городской думы, выборы в которую назначены на 11 марта 2007 г., будет многочисленным. По действующему законодательству в него войдут 26 депутатов, трое из них - на освобожденной основе.