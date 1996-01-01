Поправки не пройдут!

К намеченному на 20 декабря третьему чтению в краевой законодательной думе бюджет края на 2007 год выходит с заметными изменениями. Правительство края совместно с парламентариями изыскали дополнительный миллиард рублей доходов и тут же почти на миллиард увеличили статью расходов.

В итоге в будущем году край планирует получить 27,73 млрд руб. доходов, израсходовав 30,22 млрд руб. Предельный размер дефицита бюджета составит в этом случае 2,492 млрд руб.

В Законодательной думе Хабаровского края сейчас горячая пора. В преддверии нового финансового года парламентарии утрясают всевозможные денежные вопросы. Не стало исключением и внеочередное заседание думского комитета по бюджету и налогам, прошедшее на минувшей неделе.

В частности, 12 депутатов разбирались с поправками к краевой целевой программе "Жилище", на которую в ходе 2007-2010 годов запланировано потратить 2 875,4 млн рублей. На сей раз хабаровская городская дума (в лице начальника управления экономического развития администрации города Александра АНИСИМОВА) пыталась убедить старших товарищей пересмотреть методику распределения средств краевого бюджета между муниципальными образованиями. Однако краевые парламентарии бдительно усмотрели в этой поправке желание перенести основную тяжесть финансовых затрат (в виде субсидий молодым семьям, к примеру, на покупку жилья) с мэрии на краевой уровень. Поправка не прошла.

Чуть более успешной оказалась попытка депутатов думы Комсомольска-на-Амуре вмешаться в методику распределения дотаций из краевого фонда финансовой поддержки муниципалитетов. Первый заместитель краевого министра финансов Андрей ЧУКАЛКИН убедительно просил не заменять существующую "сверку" информации на требуемое комсомольчанами "согласование". Однако при этом финансист согласился, что почти интимный процесс расчетов дотаций следует сделать более прозрачным и публичным, пообещав в будущем выкладывать заранее необходимую муниципалитетам информацию в Интернете.

Очередная попытка депутатов Хабаровска при обсуждении проекта краевого бюджета-2007 получить из этого фонда 87 млн рублей - "на затраты на обслуживание внутридомового газового оборудования" - вновь оказалась неудачной. Угроза роста газовых тарифов не тронула краевых парламентариев. Дело в том, что, во-первых, хабаровская мэрия и дума не подготовили необходимых расчетов, а во-вторых, просители к тому же забыли указать, откуда они предлагают изъять требуемые 87 миллионов.

Зато весьма обстоятельным получилось обсуждение поправки депутата ГРОМОВА, предложившего коллегам потратить в будущем году 30 млн руб. на срочный ремонт разваливающейся поликлиники в поселке Заветы Ильича ("спальный" район Ванино, где проживает около 10 тыс. жителей). Александр Громов указал, что эти 30 миллионов следует изъять из 322,9 млн руб., уже расписанных думцами на строительство пристройки к конференц-залу по ул. Шевченко, 3 в Хабаровске.

Депутаты по обыкновению запросили мнение специалистов. Выступавшая от лица краевого правительства Ирина ИГОНИНА подтвердила, что поликлиника действительно пребывает в ужасном состоянии, но попросила тайм-аут: дескать, расчет необходимой на ремонт суммы еще не завершен, однако уже в I квартале 2007 года правительство внесет в думу обоснованный проект. Осталось, правда, неясным, что до этого момента делать пациентам Заветов Ильича?

На выручку пришла заместитель министра краевого минздрава Наталья НОВИКОВА. Она пояснила думцам, что как экстренную, так и плановую медпомощь могут оказывать ванинские военные медики. А Минздрав с ними договорится. После чего успокоенные депутаты "завалили" и громовскую поправку к бюджету. Впрочем, на этом бюджетные торги, разумеется, еще не закончены - продолжение следует уже на этой неделе.