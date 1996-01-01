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Греф нас не любит

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"ЗР" стали известны некоторые подробности тайного визита руководителя администрации Президента Сергея СОБЯНИНА и министра экономического развития и торговли Германа ГРЕФА. Они, как уже сообщалось, изучали возможности проведения во Владивостоке 2012 г. саммита АТЭС. Так вот, Греф вернулся в столицу с убеждением, что приморские власти так много хотят "под форум", что тем самым увеличивают шансы на проведение его в другом месте.

Местом проведения форума край предлагает сделать бухту Патрокл (как вариант - остров Русский, но остров - вариант № 2). Для этого на Патрокле предлагается построить ритритхаус - это главное место для встречи первых лиц стран АТЭС. Больше всего Грефа развеселило предполагаемое последующее использование здания как Дворца бракосочетаний. "Для этого надо, чтобы все приморцы каждый день женились", - заметил министр.

Его развеселило также намерение использовать в будущем конференц-центр форума как театр оперы и балета: "Я не знаю ни одного такого примера в мире (такой трансформации конференц-зала в театр. - Прим. авт.)". И откровенно разозлило Германа Грефа (наш источник сказал, "вывернуло наизнанку") предполагаемое превращение пятизвездочных отелей, которые специально должны быть выстроены под форум, в жилой фонд (!?).

Поскольку высший менеджмент Приморского края не питал иллюзий по поводу отношения министра к себе, то докладывали Герману Грефу и Сергею Собянину о том, что хотелось бы сделать во Владивостоке к форуму, чиновники второго эшелона. Они и приняли на себя сарказм Грефа, заметившего, что те "продемонстрировали высокий непрофессионализм".

Приморский край запросил под форум почти 382 млрд руб., заложив туда строительство водоводов, очистных сооружений, дорог, мостов и прочего очень нужного Владивостоку, но непонятно, почему должного быть профинансированным бюджетом саммита и российским правительством?! Как сказал Греф, "я не отвечаю за городские проблемы". И с тем отбыл в столицу.

"ЗР" далек от желания позлорадствовать. В конце концов, возможность провести форум во Владивостоке - шанс для развития всего Приморья, а не его руководителей покрасоваться. И мнение Грефа не истина в последней инстанции. Надо разрабатывать проект и представлять его на конкурс. Судьями будут специалисты крупнейших мировых компаний. Чем черт не шутит, может, и удастся нам презентовать Владивосток как восточную столицу России...

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