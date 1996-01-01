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Япония предлагает "попилить" Южные Курилы
Министр иностранных дел Японии Таро АСО предложил "разделить поровну" территорию спорных островов Курильского архипелага и таким образом решить существующую в российско-японских отношениях проблему. Напомним, что подобное предложение уже звучало из уст японских министров, однако позже вроде как было признано их частным мнением.
Такое предложение министр сделал, выступая на заседании внешнеполитического комитета в нижней палате (представителей) парламента, сообщает РИА "Новости". На возражение бывшего лидера главной оппозиционной Демократической партии Сэйдзи МАЭХАРА о том, что "даже разделенные надвое четыре острова будут все же восприниматься как японская территория", Асо указал, что, при определении половины собственно общей площади четырех островов получается, что государственная граница между Японией и Россией может пройти по острову Итуруп, 75% которого и составляют ровно половину, поэтому "Японии будут возвращены именно четыре острова".
Японские аналитики отмечают, что новое предложение Асо сделано по принципу "решения 50 на 50", взятого за основу при урегулировании российско-китайского территориального спора. Тем не менее многие из них сомневаются, что правительство Японии согласится на то, чтобы оставить три четверти острова Итуруп под суверенитетом России. После окончания Второй мировой войны, в соответствии с международными договоренностями, Южный Сахалин и Курильский архипелаг отошли к СССР. Япония считает южные острова Курильского архипелага Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу необитаемых островов Хабомаи незаконно оккупированными и ставит их "возвращение" предварительным условием заключения с Россией мирного договора.
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