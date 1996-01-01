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Умный чиновник взяток не берет. Он берет "ренту"
Бюджет - главный источник чиновничьей "ренты", больший, чем нефть и газ, заявил Председатель Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН, выступая на прошедшем в Москве II съезде Российского союза налогоплательщиков (РСН), сообщают "ФК-Новости".
Взятки - это только видимая часть коррупции, далеко не самая большая в материальном выражении, отметил он. Сегодня, подчеркнул Сергей Степашин, "умный коррумпированный чиновник взятку не берет. Я, как бывший руководитель МВД, с полной ответственностью могу заявить: он свое получает, активно и очень часто безнаказанно расходуя бюджет через фонды, посреднические фирмы и так далее, чему доказательства, впрочем, мы все видим. Чем шире бюджет - тем больше "ренты" можно взять".
Рост числа сотрудников правоохранительных органов и прочие подобные меры кардинально проблему не решат, считает Сергей Степашин, "пока не станет полностью прозрачной работа чиновников, принятие экономических решений, расходование средств. Вот тогда мы начнем не со следствием бороться, а полностью контролировать сам процесс, не допуская коррупции".
К сожалению, отметил Сергей Степашин, чиновничьему воровству способствует установившаяся в обществе определенная социальная апатия. "Еще не до конца произошел переворот в сознании людей, не преодолена социальная апатия, - сказал глава Счетной палаты.
Между тем, заметил Сергей Степашин, средний налогоплательщик тратит только половину заработанных им средств, все остальное поступает в распоряжение чиновников как налоги. В связи с этим он подчеркнул, что полностью разделяет позицию Российского союза налогоплательщиков: надо не только правильно и своевременно платить в бюджет налоги, но и внимательно потом следить, куда и как чиновники расходуют бюджетные средства.
"Региональные контрольно-счетные палаты и региональные отделения РСН должны взаимодействовать в регионах, в частности, инициировать проведения проверок органов власти", - сказал Сергей Степашин.
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