Владивосток сдали без боя

Если бы не одна небольшая поправка в краевой закон "О регулировании земельных отношений". Отныне земельными участками Владивостока, в отношении которых не существует разграничения государственной собственности, будет распоряжаться краевая администрация. За принятие поправки проголосовали как депутаты от Владивостока, так и их краевые коллеги.

Явление тем любопытнее, что еще за два дня до начала заседания городские СМИ проводили что-то вроде превентивных бомбардировок депутатской совести или, лучше сказать ее отсутствия, когда речь идет об интересах краевого центра. И вдруг на тебе -очередное попрание этих самых интересов, да еще при полном непротивлении городской стороны - лишь 6 депутатов голосовали против.

В результате, рядовое, казалось бы, заседание, созванное, в принципе, чтобы успеть войти с утвержденным краевым бюджетом в 2007 год (бюджет, кстати, утвердили во втором чтении, если это кому-либо интересно), породило массу кривотолков об очередном витке взаимоотношений между мэром Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ и губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Похоже, буквально накануне заседания стороны пришли к определенному соглашению. Непонятно только какому. Даже близкие к "источнику принятия решений" депутаты пока теряются в догадках.

Впрочем, без версий, как принято, не обходится. Оптимистичная -касается опять же идеи форума АТЭС. По этому поводу на прошлой неделе край посетили министр экономразвития Герман ГРЕФ и глава президентской администрации Сергей СОБЯНИН, но, судя по отсутствию публичных мероприятий, никаких судьбоносных решений не приняли. Тем не менее, "оптимисты" уверяют, что Владивосток передал земельные полномочия наверх из соображений сознательности, а также признания, что край распорядится им более эффективно, в том числе и с точки зрения подготовки к форуму АТЭС и вообще: жираф большой - ему видней.

Кстати, приморцы в ущемлении прав региональных столиц не одиноки. Аналогичные решения приняты в Хабаровске и Благовещенске.

Досье Поступления денежных средств от использования не разграниченных земель на территории городского округа Владивосток в местный бюджет останутся прежними: от аренды земель (за исключением жилищного строительства) 50% - городскому округу, 50% - краю; для жилищного строительства - 100% в городской округ; при приватизации земельных участков 70% - в местный бюджет, 30% - в краевой.

Однако сторонники "пессимистичной версии", уверяют, что нынешним властям Владивостока, как, впрочем, и края, - чуждо проявление какой-либо сознательности в тех случаях, когда речь заходит о деньгах. А в случае с земельными участками речь идет о деньгах немалых. В связи с этим "пессимисты" вспомнили, что на днях краевая прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве шести членов организованной преступной группы, один из которых, а именно Сергей МАРДАНШИН являлся директором муниципального учреждения "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

Что творили с муниципальной недвижимостью эти "агенты", "ЗР" подробно рассказывал. Возможно, благодаря и нашим публикациям, мэр Владивостока начал встречаться с предпринимателями, у которых нашел подтверждение газетным "измышлизмам". От "агентов" открестился и порядок приватизации перевел в публичные торги. А если учесть, что это дело совпало с другим расследованием - в отношении долгов коммунальных предприятий, в одночасье скупленных другими "агентами", то доверия чиновникам мэрии не прибавила. Не случайно мэр новую службу по городским землям железным кордоном отгородил от просителей. То ли соблазны велики, то ли система у нас такова, что каждый бюджетный рубль в притирку с чиновничьим карманом проходит. И в последний год получить земельный участок владивостокской земли стало совсем проблематично. Не потому ли порешили во Владивостоке, от греха подальше, либо от соблазна, от очередной подгнивающей части системы избавиться.

Тут ведь помимо всех этих коррупционных заморочек еще одна тема стремительно надвигается - выборы мэра Владивостока. 2008 г., принципе, не за горами. На федеральном уровне, например, к президентским "разборкам" готовятся уже вовсю. И нам пора засыпать пеплом времени все эти скандалы с украденными бюджетными миллионами. Деньги то немалые - тут в один год не управиться. Так что забирайте, Сергей Михайлович, Владивостокскую волость и радейте на здоровье.

На наш взгляд, истина где-то посередине. То есть и финансовый, и геополитический интерес в этой сделке присутствует, а, значит, вопрос, который остается открытым, звучит следующим образом: что приобрел Владивосток, отказавшись распоряжаться земельными участками?