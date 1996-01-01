Тайны большого визита

В конце прошлой недели во Владивостоке с коротким рабочим визитом побывали руководитель администрации Президента РФ Сергей СОБЯНИН и глава Министерства экономического развития и торговли Герман ГРЕФ. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Приморского края, одна из целей визита - изучение на месте возможности проведения в 2012 г. во Владивостоке саммита АТЭС и организации в Приморье одной из четырех российских зон игорного бизнеса.

Кремлевские чиновники вместе с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ осмотрели с вертолета остров Русский, где краевые власти предлагают построить резиденцию Президента РФ и объекты, необходимые для приема высоких гостей. Также была осмотрена площадку под океанариум в районе район бухты Патрокл, побережье Хасанского района и мыс Черепахи под Владивостоком - возможные места размещения зоны игорного бизнеса. Затем в Доме переговоров прошло совещание, в котором участвовал спикер Приморского ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ.

По сведениям "ЗР", там обсуждались не только вопросы проведения саммита АТЭС и детали создания игорной зоны (это всего лишь звенья, но не основные, в стратегии развития Приморья). Кстати, хоть Россия и не подавала в секретариат АТЭС официального заявления, есть распоряжение Президента РФ оценить возможности Владивостока как места встречи глав государств - членов АТЭС в 2012 году. Это вполне логично, если признать, что Владивосток - "восточная столица России". Правда, детальные расчеты показали, что инвестиций на это потребуется не 150 млрд руб., как ранее обозначил Дарькин, а все 300 млрд.

Приморье представило министру и главе аппарата президента комплекс проектов, способных кардинально изменить экономику края и увеличить его ВРП. Совсем скоро в край придут нефть, газ, идет проектирование крупных производств по их переработке. Выделены бюджетные средства на подготовку ТЭО проекта развития транспортного узла Восточный-Находка, который включает в себя строительство автодорог, расширение и модернизацию железнодорожных путей и станций, создание мощного припортового контейнерного терминала с функциями международного логистического центра.

Совокупность этих и ряда других крупных проектов выстраивается в достаточно масштабную программу, в реализации которой есть свой интерес у большого бизнеса. И как раз такие "точки роста" территорий интересуют Инвестиционный фонд, тем более что Дальний Восток пока не был обласкан его вниманием. Произвело ли приморское "планов громадье" на кремлевских чиновников нужное впечатление, скоро станет известно. Во всяком случае, во Владивостоке прошла генеральная репетиция, а главное действо, по информации "ЗР", как и положено, состоится на этой неделе в Москве.