Земельные войны

На минувшей неделе во Владивостоке опять вспыхнул политический скандал. Как стало известно "ЗР", губернатор края Сергей ДАРЬКИН представил в ЗС ПК законопроект, согласно которому 60% всех городских земель переходят под юрисдикцию краевых властей. Администрация Владивостока второй раз за год вынуждена защищать свое право собственности.

Лазейка в законе

Напомним, что первую попытку завладеть городскими землями администрация края предприняла в июне этого года. Она нашла законодательную лазейку в № 53-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ". Согласно ему, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов. Однако законодательство предусматривает некую оговорку. "Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в поселениях, являющихся административными центрами, столицами субъектов РФ, осуществляется органами местного самоуправления указанных поселений, если законами субъектов федерации не установлено, что распоряжение такими земельными участками осуществляется исполнительными органами государственной власти".

Администрация края доводы города не опровергает, но и объяснений особых не дает. Хотя мотивация приморских чиновников лежит на поверхности. Край старается забрать у администрации города возможность влияния на бизнес, а заодно и наполнить бюджет за счет продажи "бесхозной" земли.

"Легенда" края

Почему край хочет забрать у города земли? В качестве официальной версии выдвигается "легенда" о том, что администрация края радеет, прежде всего, об эффективном распоряжение земельными участками. Но еще летом скоропалительность, с какой край старается протащить законопроект, насторожила многих. "Владивосток имеет 56 тыс. гектаров земли и 23 тыс. земельных участков. Если законопроект будет принят, то краевой столице останется 17 тыс. гектаров и 16 тыс. участков", - признал председатель комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Владимир КНИЖНИК.

"Зачем краю эта земля, никто не знает, - утверждает депутат ЗС ПК Оксана РЫБАЛКО. - Более того, никаких предварительных обсуждений на эту тему в профильных комитетах пока не было. Поэтому позиция большинства депутатов нам не ясна. Но ясно, что это очередной удар по интересам Владивостока. Если законопроект пройдет, то о массовом жилищном строительстве в городе придется забыть". "Законодательная инициатива администрации края вносится в краевой парламент второй раз. И второй раз мы вынуждены доказывать пагубность этого законопроекта. Ко мне на прием приходил застройщик, и оказалось, что в городе он согласовал документы за один месяц, а в крае не может добиться согласования уже три, - утверждает вице-мэр Владивостока Константин СТОЦЕНКО.

В то же время ФЗ №131 обязывает органы местного самоуправления заниматься регулированием земельных отношений. Даже если администрация Владивостока не будет иметь права распоряжаться городскими землями, согласование и соответствие всем нормативным актам будет проводить город. Получается, что если законопроект пройдет, то бизнесмены, претендующие на земельные участки, должны будут ходить уже не по одной администрации, а по двум.

Депутат против депутата

Однако уже ясно, что второе покушение края на земли города более подготовленное. Если летом большинство депутатов ЗС ПК высказались против данной инициативы, то нынешний состав еще официально не обозначил свою позицию. Но на общественных слушаниях, прошедших в отеле "Хенде", депутат Александр ЕРМОЛАЕВ, представитель профильного комитета по продовольственной политике и природопользованию категорически отказался комментировать свое отношение к этой проблеме. При этом добавил, что об общей позиции комитета не знает и что вообще новый состав ЗС ПК про земельные войны города с краем ничего не знает.

В отличие от своего коллеги депутаты городской думы земельный вопрос знают очень хорошо. "Если наша дума примет правила землепользования и застройки, то проблема будет решена. Мы полностью поддерживает позицию городской администрации, так как считаем, что доходы от сдачи городских земель в аренду должны идти в бюджет города, а не в краевой бюджет, - заявил Александр ЮРТАЕВ. "Земельный вопрос в ЗС ПК будет решаться 15 декабря, - утверждает Оксана Рыбалко. - Мы, депутаты "Единого блока Владивосток", будем защищать интересы города. Но что думают другие наши коллеги, нам непонятно. Возможно, все будет зависть от того, какую позицию в этом вопросе займет фракция "Единая Россия".