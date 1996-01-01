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Егор Гайдар: Меня отравили враги Кремля
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
По мнению бывшего главы российского правительства Егора ГАЙДАРА, его отравили "враги Кремля". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статью российского политика в британских СМИ.
Егор Гайдар заявляет, что проанализировал все обстоятельства своей недавней болезни и пришел к выводу, что российские власти не имеют к его возможному отравлению никакого отношения. "После смерти Александра ЛИТВИНЕНКО 23 ноября в Лондоне гибель еще одного известного гражданина России - последнее, чего хотели бы власти". "Скорее всего, за этим стоят явные или тайные противники Кремля, которые заинтересованы в резком ухудшении отношений между Россией и Западом", - предполагает Егор Гайдар.
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