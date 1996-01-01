Президент ответит недругам России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о специальных экономических мерах, которые Россия будет вправе вводить в условиях международной чрезвычайной ситуации. При этом авторы законопроекта подчеркивают, что речь пока что не идет о какой-либо конкретной стране - необходимо лишь "ликвидировать пробел в законодательстве".

Документ вводит новое правовое понятие: международная чрезвычайная ситуация, которая понимается как целый ряд обстоятельств, представляющих угрозу здоровью, правам и свободам человека и безопасности государства. На эту ситуацию государство получит право реагировать с помощью санкций, например, приостанавливать в одностороннем порядке реализацию совместных программ в области технической, экономической и военной помощи, запрещать финансовые операций и пр.