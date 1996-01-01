Система формирования Совета Федерации себя изжила

Предложение Сергея ШОЙГУ, сделанное им на съезде партии "Единая Россия", которое касалось скорейшего принятия закона о выборности сенаторов, нашло живой отклик. Председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ обещал поддержать инициативу своего партийного соратника. Об этом сообщают "ФК-Новости".

Сергей МИРОНОВ сразу же достаточно резко отреагировал на это предложение, заявив, что "один из руководителей "Единой России" страшно далек от законотворческого процесса". Он также опроверг информацию о том, что на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект о выборности сенаторов. При этом Миронов даже сказал, что соответствующий законопроект еще только готовится Советом Федерации и в Госдуму не внесен.

Многие политологи и журналисты уже расценили все происшедшее как политическую борьбу "Единой России" во главе с Борисом Грызловым со "Справедливой Россией " во главе с Сергеем Мироновым. Ясно, что, лишившись поста председателя Совфеда, партия Миронова утратит весь свой "административный ресурс", а заодно и шанс набрать нужное число голосов на парламентских выборах.

Именно поэтому нужно особо подчеркнуть, что идее выборности сенаторов уже никак не менее 12 лет. Напомним, что самый первый состав Совфеда под руководством Владимира ШУМЕЙКО работал всего два года. Под занавес тогдашние сенаторы должны были принять закон, согласно которому должны формироваться верхняя палата парламента. Дело в том, что в Конституции СФ о депутатах Госдумы сказано, что они выбираются, а вот про Совет Федерации написано более хитро, сказано, что СФ "формируется" из представителей регионов, по 2 человека от каждого субъекта. И вот в 1995 году разгорелся целый филологический спор, как понимать слово "формируется"? Сенатор Елена Мизулина, подготовившая законопроект о прямых, тайных и всенародных выборах членов палаты, доказывала, что формироваться сенат может и путем выборов.

Противники выборов были уверены, что указанное слово выборность исключает. Дискуссия грозила затянуться надолго. Вот тогда-то в Госдуме был принят законопроект, который сформировал палату из двух глав регионов: губернатора или президента и руководителя Законодательного собрания.

Минусом такого способа формирования палаты было то, что главы регионов приезжали в Москву раз в месяц, у них не было достаточно времени, чтобы досконально изучать рассматриваемые законы, поэтому многое делалось аппаратом Совфеда, который стал играть неоправданно большую роль в законотворческом процессе.

Зато большим плюсом было то, что сенаторы были самыми известными и авторитетными людьми в стране, палата получила большой политический вес, от каждого заседания Совфеда ждали чуть ли не судьбоносных решений. По словам председателя палаты того сената Еaгора СТРОЕВА, именно благодаря существованию такого Совета Федерации Россия не развалилась на составляющие части: ведь руководители регионов, собираясь вместе, всегда находили некое общее решение, устраивающее всех. А это и в самом деле спасло Россию от развала.

"Назначенцы" появились в Совфеде в 2000 году. И сразу оказалось, что в палату идут не столько люди от региона, сколько жители столицы: известные бизнесмены и богатые люди, к региону отношение вовсе не имеющие.

К тому же в последнее время нередко регионы лишались возможности как-то влиять на своих назначенцев. Сначала было резко ограничено число оснований, по которым регионы могут досрочно отозвать своих представителей. Но самое главное, что уровень легитимности верхней палаты резко упал. Ведь теперь в палате сидят не первые люди региона, а всего лишь "представители". Не случайно, что вокруг Совфеда идут постоянные скандалы. В прессе упорно публикуются материалы о том, что, дескать, сенаторские мандаты покупаются за "большие деньги".