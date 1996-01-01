В Дальнегорске с выборами не успокоились

Экс-кандидат на должность главы администрации Дальнегорского городского округа Александр ТЕРЕБИЛОВ, хоть и лежит в больнице, но невесть с чего решил напомнить общественности о себе. Он обратился в краевой суд с требованием признать незаконным решение крайизбиркома об отмене выборов в Дальнегорске 22 октября этого года и об аннулировании регистрации оставшихся кандидатов "в мэры" в связи с подачей ими заявлений о добровольном сходе с предвыборной дистанции.

Теперь Теребилов ссылается на то, что заявление об отказе от участия в выборах было написано им под административным давлением. Он считает, что решение крайизбиркома было незаконным.

Напомним, что крайизбирком был вынужден принять решение об отмене второго тура выборов в Дальнегорске 22 октября, поскольку муниципальный избирком вообще оказался недееспособен. Суд по иску Александра Теребилова состоится 8 декабря. На предварительном слушании судья Татьяна УКРАИНСКАЯ удовлетворила ходатайство заинтересованных сторон в личном участии Теребилова в судебном процессе.

Можно лишь догадываться, зачем Теребилову понадобилось все это представление. Не исключено, что это попытка реабилитироваться в глазах общественности. Ведь, по данным краевой прокуратуры, все трое задержанных по делу об убийстве кандидата на должность главы ДГО Дмитрия ФОТЬЯНОВА сотрудничали с предвыборным штабом его соперника Александра Теребилова. Не в пользу Теребилова говорит и тот факт, что недавно городская дума приняла к сведению уведомление городской прокуратуры о признании поддельным диплома Теребилова о высшем образовании. Экспертиза, проведенная правоохранителями, доказала факт подделки диплома, прокуратура возбудила уголовное дело. В городской администрации намерены уволить Александра Теребилова с занимаемой должности заместителя главы ДГО сразу, как только он выйдет из больницы.