Хабаровск "позолотили" рублем

28 ноября в Москве вице-мэр Хабаровска Валерий КАЗАЧЕНКО получил награду всероссийского конкурса "Золотой рубль". Краевая столица стала одной из 7 победительниц (по числу федеральных округов в стране) в номинации "Лучший город России по экономическим показателям развития".

Организатор конкурса - Национальная корпорация экономического развития - таким образом пропагандирует лучший опыт в экономике, достигнутый регионами, городами и предприятиями страны. Среди 16 критериев оценки конкурса - показатели стабильности экономики, привлечения инвестиций, внедрения передовых технологий, освоения новых видов продукции, создания рабочих мест. Одним из факторов в пользу Хабаровска стал принятый в этом году стратегический план устойчивого развития города, рассчитанный до 2020 года. В 2002 году одним из семи победителей по стране в номинации "Лучший субъект Российской Федерации по экономическим показателям финансового оздоровления в 2001 году" стал Хабаровский край.