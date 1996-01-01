Правительство омолаживается

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ принял отставку министра культуры края Валерия ЖУРОМСКОГО по его просьбе в связи с уходом на пенсию.

По этому поводу подписано распоряжение главы края. Согласно данному документу исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра культуры края Александра ФЕДОСОВА. Напомним, ранее свои посты покинули министр имущественных отношений Г. ГРОМОВА и министр соцзащиты Л. ЩИПАНОВ.