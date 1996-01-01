Мэр Амурска провинился

За невыполнение законных требований прокурора возбуждено административное производство в отношении главы Амурского района Хабаровского края А. ШЕВЧУКА. Оно направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Дело в том, что мэрия вовремя не отреагировала на представление Амурской городской прокуратуры. В нем говорилось о том, что органы местного самоуправления должны были определить в соответствии с требованиями закона меры социальной поддержки, порядок обязательного страхования, размер единовременного денежного пособия для медицинских и фармацевтических работников муниципальных организаций здравоохранения. Но не сделали этого в полном объеме и своевременно.