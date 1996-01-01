Ставка - на инвестиционный сценарий

То, что происходит сейчас в правительстве Хабаровского края, само по себе говорит о многом. Шаг за шагом здесь осуществляют переход от сумбурной или пожарной модели управления территорией, доминировавшей в конце прошлого века, к долгосрочной стратегии, просчитанной с точки зрения макро и микроэкономических процессов, ожидания определенных действий правительства страны и развития ситуации на мировых рынках.

Долгожданная модель

Это та модель, к которой губернатор Виктор ИШАЕВ шел долго и последовательно, тщательно отбирая кандидатуры в правительство. Сегодня здесь представлены и люди науки, и жесткие практики, дополняющие и развивающие друг друга. Они занимают ключевые посты в правительстве, возглавляет которое один из самых жестких практиков нашей страны и одновременно член-корреспондент Российской академии наук. Можно разное говорить о персоналиях, но симбиоз в целом получился удачным.

Таков фон, на котором развернулась практическая работа по созданию основных направлений экономического и социального развития Хабаровского края на период до 2010 года. Отвечающий за нее заместитель председателя правительства, министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ в своем докладе на расширенном заседании правительства края подчеркнул, что направления нужно рассматривать в тесной связи с концепцией стратегического развития Хабаровского края до 2010 года и программами развития отраслей, которые сейчас готовятся в краевых министерствах.

Хабаровскому краю есть на чем строить долгосрочный прогноз. Объемы промышленного производства за последние четыре года (с 2001 по 2004 гг.) увеличились на 29,6 процента. В среднем по России этот показатель составил 23,6 процента, по Дальнему Востоку - 12,5 процента. Инвестиции за этот период выросли в 1,6 раза, при среднероссийских - 1,4 раза. Значительно увеличились объемы услуг транспорта, связи, торговли и платных услуг населения. Денежные доходы населения увеличились в 1,5 раза, реальная зарплата - 1,6 раза, реальный размер назначенных премий - в 1,4 раза.

- Во время работы над основными направлениями, - рассказал А. Левинталь, - мы рассматривали два сценария: инерционный и инвестиционный. Инерционный не предполагает особых усилий по изменению реальной ситуации, критически оценивает действия федеральной власти. Инвестиционный построен на активной политике правительства края по привлечению российских и зарубежных инвесторов, созданию условий для их "прописки" в крае, положительного влияния внутри и внешнероссийских условий на ситуацию в нашем регионе.

Первый, по словам министра, предусматривает рост инвестиций в объеме 60 процентов к 2010 году, второй - 90 процентов. Разработчики выбрали, предложили, а правительство утвердило второй вариант. В соответствии с ним, за предстоящую пятилетку планируется увеличить объем валового регионального продукта в 1,6 раза, реальную зарплату на 39,2 процента, уровень доходов на 26,4 процента и уменьшить количество бедных людей в крае с 24,7 процента от общего числа жителей до 15 процентов.

За счет чего?

Реальная оценка ситуации, считает А. Левинталь, не позволяет надеяться на серьезный рост в таких отраслях, как машиностроение, сельское хозяйство, цветная металлургия. Здесь важно добиться стабильности, сохранить, как в золотодобыче, достигнутый уровень производства, загрузить все имеющиеся мощности. Это позволит сохранить общий плюсовой баланс и положительную динамику для всей экономики края. Рычаговыми отраслями станут транспорт, глубокая переработка сырьевых ресурсов, сфера обслуживания. Акцент при этом будет делаться на привлечение крупных инвестиций извне края и развитие малого и среднего бизнеса внутри. Неслучайно, в качестве приоритетной поставлена задача довести долю среднего класса в крае до 40 процентов, или впятеро больше, чем сейчас.

Развитие транспортных услуг связано прежде всего со вторым рождением Ванино-Совгаванского узла. Его перспективы на заседании правительства обрисовал руководитель Ванинского филиала федерального государственного унитарного предприятия Анатолий КЛИМОВ. Сегодня, по его словам, Ванинский морской торговый порт достиг пика своих мощностей, перерабатывая до 4 млн тонн угля, 800 тысяч тонн алюминия и порядка 24 тысяч контейнеров в год. Товарооборот составляет около 2,5 млрд рублей. Будущее связано только со строительством новых портовых мощностей. Инвесторы уже пришли. Это СУЭК, "Базовый элемент", ЕвразХолдинг, Правительство Якутии. Сегодня определены уже 4 основных направления развития портового узла.

На 4-5 млн тонн планируется за счет строительства новых причалов увеличить мощность Ванинского морского торгового порта. В бухте Мучка СУЭК уже начинает строить угольный терминал с глубиной акватории 18 метров у причалов и складом на 20 млн. тонн Якутия заявила о готовности строить порт с объемом переработки до 37 млн тонн в год: 30 млн уголь и 7 млн - железные катыши. Группа компаний предлагает еще один проект по строительству портовых мощностей для переработки 8 млн тонн грузов в год. Это все - уже реальность. В Ванино создан комитет по развитию этого промышленного узла. В его функции входит координировать действия инвесторов, строителей портов, железнодорожников, энергетиков, автодорожников. Строительство портового хозяйства невозможно без развития припортового железнодорожного хозяйства, модернизации энергетического хозяйства, обустройства автомобильных дорог.

Здесь, подчеркнул А. Климов, сегодня очень много вопросов. Долго идут согласования по выделению земельных участков, у кого-то уже открылся непомерный аппетит, третьи еще не проснулись. Но главное - дело сдвинулось.

Центром лесопереработки станет Комсомольско-Амурский узел. По словам главы Амурского муниципального района Анатолий ШЕВЧУКА, в Амурске создана вся необходимая инфраструктура для развития отрасли. Имеется резерв электроэнергии, подведен газ, автомобильное, железнодорожное о речное сообщение. Здесь планируется размещение нескольких крупных предприятий по переработке леса, а также строительство бумкомбината. Город находится под патронажем специальной комиссии краевого правительства, разработавшей меры по его выводу из стагнации, в котором Амурск находился в предшествующие годы из-за развала оборонной отрасли и некомпетентности руководства муниципалитета.

Дальнейшее развитие Хабаровска связано со строительством второго моста через Амур и приходом газопровода из Комсомольска. Перевод энергоснабжения краевого центра на газ позволит снизить энерготарифы, которые сегодня душат бизнес Хабаровска, а железнодорожный переход позволит увеличить загрузку Транссиба, послужит серьезным сигналом для увеличения объема перевозки грузов из Азии в Европу зарубежными перевозчиками.

В поисках эффективности

И все же, выступая за оптимистический сценарий развития экономики края, за приоритет долгосрочности планов и оценок, В. Ишаев призывает не отрываться от земли. В качестве сдерживающих факторов он считает крайне не эффективную банковскую систему нашей страны, которая не позволяет развиваться экономике, работает практически на себя; непродуманную политику в области оборонной промышленности; высокие транспортные и энергетические тарифы.

- Это хорошо, что в крае будут строиться новые порты и дороги - подчеркнул губернатор. - Без этого - никуда. Однако нельзя все время вывозить и вывозить. Должно развиваться и наше производство, оживать города. Нужно перестраивать подходы к развитию машиностроения, переходить от экстенсивных к инновационным методам. Пришла пора модифицировать систему образования в крае с таким условиям, чтобы она обеспечивала нас квалифицированными кадрами всех уровней и была финансово эффективной. Но не за счет дорогущей стоимости обучения для наших ребят, а за счет саморегуляции, выхода на образовательный рынок АТР. Целью всех наших преобразований должен стать человек, улучшение качества его жизни.