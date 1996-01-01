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Общественные инициативы Хабаровской гордумы
Несколько решений, принятых депутатами Хабаровской городской думы на ее очередном заседании, посвящены вопросам участия жителей в осуществлении местного самоуправления. Документы вступят в силу с 1 января будущего года.
Это положение о правотворческой инициативе граждан, которое определяет порядок внесения проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения на рассмотрение городской думы или мэра города. Второе положение касается проведения собраний горожан для обсуждения особенно важных вопросов городского значения, а также для информирования населения о работе органов местного самоуправления и их должностных лиц. Городской думой принято также положение о территориальном общественном самоуправлении (ТОС) в Хабаровске, в котором определены правовые и организационные основы ТОС, порядок регистрации устава ТОС.
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