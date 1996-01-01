Дружба с Республикой Корея крепнет

Хабаровский край и провинция Кенсаннам-до Республики Корея подписали в Хабаровске соглашение об укреплении связей в области экономики, науки и технологий.

Договор об установлении побратимских связей Хабаровского края и провинции Кенсаннам-до было подписано в городе Чанвон в сентябре 1996 года.