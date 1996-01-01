Хэйлунцзян еще поторгуется

Провинция Хэйлунцзян Китайской Народной Республики имеет общую границу в 3 тыс. км с субъектами России - Амурской и Еврейской автономной областями, Хабаровским и Приморским краями. Торгово-экономические контакты между провинцией и российскими соседями возникли давно. О том, как они развивались, рассказал главный редактор журнала "Исследование России, Восточной и Центральной Азии" Академии общественных наук Китайской Народной Республики, профессор, доктор юридических наук Чан БИНЬ. Стоит познакомиться с опытом наших соседей.

- Торговля провинции Хэйлунцзян с ближайшими российскими соседями, как и вообще вся приграничная торговля Китая с Россией, развивалась по сходному сценарию, который можно разделить на четыре этапа.

Первый - это возобновление торговли в 1982-1987 гг. В начале 80-х годов на основе подписанных документов между министерствами внешней торговли КНР и бывшим СССР провинция Хэйлунцзян возобновила региональную пограничную торговлю с дальневосточными соседями СССР, прерванную в 1966 г. Основной формой коммерческой деятельности тогда был всем известный бартер.

Второй этап (1988-1993 гг.) можно назвать периодом ускорения пограничной торговли. В это время китайское правительство оказало провинции Хэйлунцзян сильную политическую поддержку. Достаточно сказать, что в этот период среднегодовой рост приграничной торговли в провинции достиг 41,8%.

На третьем этапе (1994-1999 гг.) из-за известной экономической ситуации в России внешняя торговля Хэйлунцзян со своими российскими соседями пошла на спад, хотя среднегодовой объем торговли колебался в пределах от $670 млн до $970 млн.

И, наконец, с 2000 г. начался четвертый этап, отмеченный стабильным развитием пограничной торговли. После прихода к власти Владимира ПУТИНА в России начала улучшаться политическая и экономическая ситуация, а с нею и возросли темпы приграничной торговли. Уже в 2000 г. общий объем ее составил $1,37 млрд, что было выше на 49% по сравнению с предыдущим годом. А общая сумма приграничной торговли провинции Хэйлунцзян с Россией за последние 5 лет составила $12,28 млрд.

- Очевидно, успешной приграничной торговле в первую очередь способствовало и удачное географическое положение провинции?

- Конечно, географическое положение помогло Хэйлунцзян занять на сегодня лидирующее положение в области внешней торговли Китая с Россией. Провинция стала своеобразным мостом и платформой в расширении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Сегодня на границе между Хэйлунцзян и российскими субъектами действуют 25 погранпереходов первой категории и 3 торговые зоны. Обе стороны установили долгосрочные и стабильные отношения сотрудничества в областях сельского хозяйства, лесозаготовок, научно-технического обмена, рабочей силы и др. В 2004 г. общий объем приграничной торговли провинции с Россией составил 56,3% от общего объема импортно-экспортных операций в самой Хэйлунцзян и 18% от общей суммы торговли между нашими государствами в целом.

Практика показала, что приграничная торговля с Россией носит определенный взаимодополняющий характер. Например, большую долю в импортной продукции России из Китая занимают товары народного потребления и повседневного обихода, а из России в Китай экспортируются, в основном, производственное сырье и природные ресурсы. Оживление приграничной торговли послужило и толчком к развитию туризма. В 2004 г. количество российских туристов, посетивших Хэйлунцзян, достигло 570 тысяч человек, что составило 82,2% от общего числа иностранных туристов, посетивших провинцию. Здесь прямой валютный доход составил $234 млн.

Приграничная торговля способствует региональному экономическому развитию. В настоящее время 19 приграничных городов и уездов Хэйлунцзян имеют свои пограничные переходы и активно занимаются торговлей с Россией.

- Каковы же главные тенденции роста приграничной торговли?

- Во-первых, возрастание роли частных предприятий в коммерческой деятельности. К примеру, в 2004 г. доля общего объема импорта и экспорта этих предприятий в торговле провинции составила 77,1%, что существенно поколебало ведущую роль в приграничной торговле госпредприятий за последние 10 лет. В 2005 году общий объем импортно-экспортной деятельности частных предприятий составил $2,95 млрд с ростом за год на 83,6%. В то время как тот же показатель у госпредприятий равен лишь $700 млн, со снижением на 40,8%.

Во-вторых, происходит улучшение структуры производства товаров. С 2004 г. провинция увеличила долю экспорта в Россию готовых изделий промышленности на 40,3%. Одновременно повысилась и доля импорта сырья из России, общий объем составил $1,09 млрд с ростом на 25%.

Немаловажное значение имеет и такое направление, как торговля малыми партиями товаров, при этом новым источником экономического роста стал так называемый шоп-туризм. К примеру, в 2004 г. общий доход от шоп-туризма в провинции Хэйлунцзян составил $660 млн.

И, пожалуй, главная тенденция коммерческой деятельности - рост доходов от таможенных сборов, а значит, и рост налоговых поступлений в региональный бюджет. Доходы от работы пограничных переходов в основном идут от импорта лесопродукции, продуктов электротехники и машиностроения, автомобильных запчастей и др. Увеличиваются и масштабы перевозок товаров, их среднегодовой рост составляет больше миллиона тонн.

- Вместе с такими масштабными успехами наверняка есть и нерешенные проблемы в приграничной торговле?

- Наряду с успехами обнаруживается немало и негативного, например, экономическая слабость провинции Хэйлунцзян. Большинство провинциальных торговых субъектов как в количественном, так и в качественном отношении не отвечает требованиям столь быстрого развития сотрудничества с Россией. Сейчас 50% приграничной торговли осуществляют частные торговцы, и можно сказать, что в провинции нет торговых предприятий, обладающих достаточной квалификацией для внешней экономической деятельности. К примеру, в 2004 г. в Китае среди 200 известных крупных экспортных предприятий не было ни одного из Хэйлунцзян.

Мешает развитию торговли и то, что во многих пограничных переходах сооружения инфраструктуры находятся в ветхом состоянии. Отсюда и задержка с оформлением таможенных документов, и ограниченность пропуска товаров. Например, недостаточная пропускная способность железнодорожного пункта Суйфэньхэ служит одной из причин, ограничивающих возможность расширения масштабов приграничной торговли с Россией. С 2001 г. по 2004 г. около 80% всех товаров, пересекавших границу, сосредотачивались в ожидании перевозки непосредственно в Суйфэньхэ, что крайне перегружало работу этого перехода.

Хотя в провинции открыто 25 пограничных переходов, 15 из них - речные, что обуславливает сезонность в работе, и общий объем торговых операций здесь очень ограничен.

Надо заметить, что в объеме товаров, экспортируемых в Россию из Хэйлунцзян, продукция местного производства занимает лишь 20%. И местные погранпереходы становятся, таким образом, пограничными переходами для других провинций Китая. Товары, наукоемкие и содержащие высокую добавленную стоимость, составляют очень незначительную долю во внешней торговле Хэйлунцзян, что свидетельствует о низком качественном уровне внешней торговли.

- Как известно, к 2010 г. общий объем внешней торговли между РФ и КНР должен достигнуть $60-80 млрд. Провинция Хэйлунцзян безусловно получит от этого большую выгоду. Какие меры необходимы для повышения приграничной торговли с китайской стороны?

- Провинция Хэйлунцзян должна активно осваивать российский рынок, а далее планомерно прокладывать дорогу к рынкам Украины, Закавказья, прибалтийских стран и среднеазиатских республик, постепенно образовывая международную рыночную сеть, в основе которой лежит все-таки российский рынок.

Первое. Необходимо усилить профессиональную компетентность торговых предприятий Хэйлунцзян, для чего они должны сотрудничать с южными провинциями, чье техническое преимущество общеизвестно. Для повышения квалификации местных производителей надо привлечь техническую и финансовую поддержку отечественных и зарубежных корпораций. Необходимо разработать льготную политику для тех, кто начнет свое дело на территории Хэйлунцзян, создать благоприятный климат для привлечения отечественных и иностранных инвестиций.

Второе. На основе сохранения традиционного ассортимента товаров провинция должна увеличить объем импорта специальной стали, станочного оборудования, продукции энергетики, угля, цветных металлов, химической продукции, нефти, целлюлозы, синтетического каучука, наукоемкой техники. В то же время увеличить объем экспорта текстильной, электронной, машиностроительной продукции.

Третье. Для успешного осуществления всех перечисленных целей провинция должна усовершенствовать функционирование пограничных переходов. Нужен единый механизм управления всеми погранпереходами, увеличение объема строительства железнодорожных и авиаинфраструктур.

Четвертое - это повышение способности промышленных предприятий Хэйлунцзян в области глубокой переработки сырья. Например, в 2004 г. погранпереход Суйфэньхэ импортировал из России 53,9 млн тонн леса, что составило 21,2% от общего объема импорта леса этого года в Китай в целом. Однако часть этого леса, поступившего на переработку, составила менее 30%, к тому же это была лишь первичная переработка, прибыль от которой оказалась незначительной. А потому правительство провинции Хэйлунцзян должно, поддерживая свои предприятия, поощрять их, идти по пути увеличения глубокой переработки сырья, что в конечном счете оживит пограничную торговлю провинции с Россией.