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Совет на морозе
30-градусный мороз в Якутии настроил участников совместного заседания коллегии Министерства транспорта РФ и совета при полпреде Президента РФ в ДВФО на деловой лад и принятие быстрых решений. Собравшиеся обсудили в Якутске перспективы развития транспортного комплекса ДВ и другие вопросы национальной безопасности.
То, что ограниченная транспортная доступность территорий, большие расходы предприятий и бюджета на завоз грузов сильно сдерживают развитие экономики Дальнего Востока, новостью не стало. "Транспортная составляющая цены всех товаров и услуг на Дальнем Востоке составляет 25%, в то время как в среднем по стране - 12%", - сообщил Камиль ИСХАКОВ. Губернаторы в своих выступлениях сделали акцент на то, что территория Дальнего Востока является уязвимой с точки зрения национальной безопасности, поскольку в реконструкции нуждаются автомобильные дороги, северные морские порты, медленно идет работа по строительству федеральных дорожных трасс, остро стоит вопрос убыточности местных авиаперевозок.
Со слов первого заместителя министра транспорта РФ Александра МИШАРИНА, на финансирование объектов транспортного комплекса ДВФО из федерального бюджета в 2006 году направлено 10,64 млрд руб., а за период с 2007 до 2010 года будет выделено 44,6 млрд руб.
Как заметил зам. министра, главной задачей является формирование опорной магистральной сети железных и автомобильных дорог на Дальнем Востоке. А именно усиление Транссиба, завершение строительства БАМа и АЯМа и соединительных линий, обеспечивающих маневренность сети. Завершение строительства железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск. Реконструкция железных дорог Сахалина, модернизация паромной переправы Ванино - Холмск в комплексе с вводом в строй автодороги Лидога - Ванино. Кроме завершения строительства федеральной магистрали Чита - Хабаровск, в ближайшие годы планируется также построить автодороги к портам Ванино и Находка, трассы Якутск - Мирный - Ленск, Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре, Билибино - Помолом, Раздольное - Хасан, Южно-Сахалинск - Ноглики.
Участники заседания рассмотрели также вопрос о создании единой дальневосточной авиакомпании. Генеральный директор "Аэрофлота" Валерий ОКУЛОВ озвучил предложение по объединению ФГУП "Дальавиа" и ОАО "Сахалинские авиатрассы" на базе "Аэрофлота", уточнив, что его компания предполагает передать в это объединение свою дальневосточную сеть.
ДосьеВ структуре валового регионального продукта ДВФО удельный вес транспорта составляет 11%, что выше, чем в среднем по России. При этом густота железнодорожных путей общего пользования и автомобильных дорог с твердым покрытием в Дальневосточном регионе в 4-6 раз ниже, чем в среднем по стране. Ведущим видом транспорта в ДВФО остается железнодорожный. На его долю приходится свыше 82% грузооборота и около 40% пассажирооборота региона. На побережье Дальнего Востока от Посьета до Тикси расположено 22 морских торговых порта: 11 являются портами с круглогодичной навигацией, 9 из них имеют выход на железнодорожные магистрали страны. При этом, однако, на морские порты Дальневосточного бассейна приходится всего 16% от общей перевалки грузов портами страны, а производственные мощности портов используются на 50-60%.
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