Туризм для рабсилы?

Продвижение хабаровских предпринимателей на китайский рынок, проблемы туристического бизнеса и иностранной рабочей силы - таков основной перечень тем, которые на минувшей неделе обсуждали в хабаровской мэрии чиновники и бизнесмены.

Мероприятия по совершенствованию деятельности администрации Хабаровска в развитии внешнеэкономических связей были обсуждены и одобрены на заседании коллегии при мэре города. Как признался проводивший коллегию вице-мэр краевой столицы Валерий КАЗАЧЕНКО, этот вопрос впервые был вынесен на подобное заседание - в мэрии, похоже, наконец решили, что этой потенциально прибыльной для бюджета сферой пора заняться "всерьез и надолго". Благо в стратегическом плане развития Хабаровска до 2020 года внешнеэкономическая политика определена одним из основных направлений.

Досье Внешнеторговый оборот Хабаровска за первое полугодие 2006 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%. Экспорт за тот же период вырос на 27%, импорт - на 67%. Сальдо внешней торговли положительно и составляет $161,4 млн. Основа экспорта: продукция ТЭК, лесоматериалы, машины, оборудование, черные и цветные металлы. Импорт: текстиль, обувь, продтовары, сельскохозяйственное сырье, продукция нефтехимического комплекса, машиностроительная продукция. Торговые операции осуществляются сегодня с 57 странами, основные партнеры - Китай, Япония, Корея.

Кто владеет информацией?

Однако основному докладу Татьяны ИВАНОВОЙ, начальника городского управления международных связей, ощутимо не хватало глубоких аналитических данных, а прописанным плановым мероприятиям мэрии - финансовой расшифровки. Что, впрочем, вполне объяснимо: возглавляемое госпожой Ивановой управление начало свою работу только в этом году и просто не успело обрести авторитет и накопить необходимую информацию.

Кстати, схожая информационная проблема стоит перед многими хабаровскими компаниями, выходящими сегодня на внешний рынок. О проблемах, которые могут возникнуть в том же Китае из-за незнания таможенных правил, законов этой страны или даже расписания движения транспорта, рассказывал коллегам-бизнесменам гендиректор ООО "Биотекс Агро" Александр ТИМОФЕЕВ. Он поведал, в частности, о драматическом случае, когда в 2004 году часть гранулированных удобрений его фирмы, поставлявшихся в КНР по контракту, была просто сожжена на границе из-за отсутствия необходимой документации. Кстати, по расчетам г-на Тимофеева, сегодня его фирма, затратившая на сертификацию продукции свыше $145 тыс., сэкономила бы на этой процедуре $55 тыс. - такова ныне цена информированности.

Еще одна проблема наших бизнесменов - продвижение своего товара "за бугром". И здесь многое упирается не только в незнание правил "чужого монастыря", неумение рекламироваться, но и, судя по многим выступлениям на коллегии, в отсутствии соответствующей поддержки от представителей власти. Тот же г-н Тимофеев призвал мэрию к применению "административного ресурса в хорошем смысле этого слова", напомнив, к примеру, вице-мэру о том, как одно его присутствие на одной из недавних торговых выставок помогло фирме ООО "Биотекс Агро" заключить сразу два контракта с японскими компаниями.

О более активном применении административного ресурса в сочетании с "точечной поддержкой" особо важных предприятий убеждал мэрских чиновников и Андрей ПУГАЧЕВ, начальник отдела внешнеэкономических связей ОАО "Амурский кабельный завод". Впрочем, возглавляемое им подразделение, тоже созданное только в этом году, пока и без мэрии вполне успешно справляется с задачей продвижения собственной продукции. По словам г-на Пугачева, в этом году заводом заключены с иностранными компаниями контракты на 1,86 млн евро и 1,795 млн евро. Всего же за 9 месяцев 2006 года экспорт продукции "Амуркабеля" увеличен в 4,5 раза и составил свыше 28 млн рублей.

"Туристическая" рабсила

Многие страны живут только за счет приезжающих туристов, но Хабаровску, похоже, это пока не грозит. Как признала та же Татьяна Иванова, туристическая инфраструктура и объекты города еще не готовы к наплыву приезжих ни качественно, ни количественно.

Впрочем, иноземцы в Хабаровск едут, правда, чаще всего лишь под видом туристов. Как эмоционально рассказал присутствующим начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы (ФМС) по Хабаровскому краю Виктор ПЬЯНЫХ, "некоторые работодатели продолжают привлекать иностранную рабочую силу без соответствующих разрешений на работу, оплачивают труд в конвертах, организуют проживание в антисанитарных условиях".

Досье В Хабаровске официально привлекают иностранную рабочую силу 115 предприятий, а в целом по краю - 243. Около 1600 иностранных работников имеют официальное разрешение на работу. Основные сферы - торговля и строительство. Гражданство большинства гастарбайтеров - Китай, Корея, Вьетнам.

В качестве наиболее вопиющего примера г-н Пьяных рассказал о проверке одной из хабаровских строительных компаний, в которой 47 китайцев трудились без всяких разрешений на проживание и работу. Все они были выдворены из страны, а руководитель компании строго наказан.

Кстати, о наказаниях. По словам представителя ФМС, обратившегося напрямую к бизнесменам, в последние месяцы на федеральном уровне заметно ужесточены меры за подобные прегрешения. В частности, административная ответственность работодателя за незаконное привлечение иностранной рабсилы и нарушение режима пребывания теперь приравнивается к такой статье как "финансирование терроризма", а штрафные санкции могут достигать миллиона рублей. После чего г-н Пьяных призвал мэрию и налоговые органы к более тесному взаимодействию в борьбе с нелегальными иммигрантами.

Валерий Казаченко не менее эмоционально отреагировал на этот призыв, сообщив, в частности, что за 10 месяцев 2006 года работающие в Хабаровске иностранцы, по предварительным расчетам, заплатили всего 2,4 млн руб подоходного налога, а в 2005 году - около 600 тыс. руб. По мнению вице-мэра, "этим обманом государства и подрывом экономической основы бюджета города Хабаровска надо серьезно заниматься". Кстати, именно этим г-н Казаченко, в частности, мотивировал вызвавшее много споров строительство торгового центра "Азия", где иностранцы "должны быть сконцентрированы".

Кстати, иностранным инвесторам, по словам вице-мэра, Хабаровск может предложить сегодня около 60 проектов для вложения средств. Правда, из наиболее проработанных на коллегии упоминались лишь два. Так, после переговоров с руководством группы компаний "Авалон" и финансово-инвестиционного фонда Raven Russia Holding (Великобритания) в Хабаровске решено создать логистический центр. Таким образом, дальневосточная столица станет одним из 15 российских городов, где будет реализован этот проект. В него, в частности, войдут складской комплекс площадью 50 тыс. кв. метров, гостиница, транспортная инфраструктура, парковочные места. При этом город получит 650 рабочих мест. Вторым упомянутым проектом стал находящийся еще на уровне переговоров с американцами мусороперерабатывающий полигон.

И как сообщил Валерий Казаченко, именно в сфере экологии (очистки воды, переработки мусора и т.д.) город в ближайшие годы и будет разрабатывать и поддерживать совместные проекты с иностранными инвесторами.