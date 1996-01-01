ВТОлкнулись!

Всего протокол подразумевает согласования по ста секторам товаров и услуг, в том числе снижение тарифов на ввоз промышленной и сельхозпродукции, лекарств и медицинского оборудования, одежды, обуви, электроники, постепенную либерализацию автомобильного сектора, либерализацию доступа на финансовые рынки.

Реакция российских регионов на давно ожидаемую новость неоднородна: от "наконец-то" экспортноориентированного бизнес-сообщества до "ужас-ужас" легкопромышленников, представителей малого бизнеса, страхового и банковского сектора.

Как в ближайшем будущем отразится вступление в ВТО на экономике Приморья? С таким вопросом корр. "ЗР" обратился к главе рабочей группы по подготовке края к вступлению России в ВТО, спикеру Приморского законодательного собрания Виктору ГОРЧАКОВУ.

- Подписание протокола с США ничего неожиданного не привнесло: все вопросы, по которым шел спор на протяжении ряда лет, давно известны. Основные разногласия были в сферах, которые напрямую Приморье мало затрагивают. К тому же будет ведь еще переходный период. Конечно, вопрос вступления России в ВТО обсуждается давно, и по целому ряду позиций американцы (и не только!) обгоняют нас по производительности труда, по качеству выпускаемой продукции. Но сколько лет еще можно тянуть, чтобы сказать: да, мы готовы? Мы и так собирались вступать еще в 1998 г., то есть процедуру оттянули почти на 10 лет. И если мы эти 10 лет не использовали для дела, на кого нам жаловаться? Дай бог, если мы вступим в 2007 году: нужно ведь еще все процедуры пройти.

- В процессе обсуждения темы вступления в ВТО в регионах практически каждый из них в большей или меньшей степени заявлял, что какая-то отрасль или ряд отраслей объективно не могут быть конкурентоспособными. Сейчас не получится ли так, что регионы встанут в очередь за дотациями, чтобы не рухнули какие-то производства и люди не остались без работы? Сельское хозяйство Приморья не придется защищать от китайского АПК?

- Я не вижу опасности для нашего сельского хозяйства, если трудиться, а не просто говорить: я приписан к сельскому хозяйству, и дайте мне очередную дотацию. Объективно ход истории таков: раз мы сказали, что вступаем в этот мир, надо пытаться работать, как все. К тому же мы оговорили переходный период по каждому виду деятельности. И если мы сейчас ничего не сделаем, не постараемся, ну тогда чего же нам ждать?

Я не верю, что банковский сектор от прихода иностранных банков так уж сильно пострадает. Наши банки - это в основном филиалы банков в Москве. А местные, если хотят выстоять, должны объединяться и укрупняться. Другого выхода нет... К тому же иностранные банки кредиты выдают под 3-5% годовых, и это одна кредитная история, а наши - под 18%. И сейчас им придется напрячься, создавая такой набор инструментов и услуг, чтобы сохранить свой уровень доходности. Конечно, работать надо будет больше и не отдыхать по несколько месяцев на Канарах...

При нашей сырьевой структуре экспорта мы окажемся в выигрыше. Если вспомнить один из принципов Дохайского раунда переговоров по ВТО, правда, против него выступили развивающиеся страны, да и России он тоже несколько вредит, он формулируется как "экологизация и социологизация торговли". Сейчас против нас эту "экологизацию" активно используют: дерево, спиленное в России, - "экологически грязное", а как только оно пересечет границу страны - члена ВТО, там оно сразу "светлеет" и на мировом рынке продается дороже. Это происходит с лесом и на западе и на востоке России. Японцы берут у нас лес очень сдержанно. Основная масса кругляка поступает в Китай. Там проводится какая-то обработка - его пилят и сушат, и потом древесина продается в Японию. А мы сами должны это делать.

Пора думать о том, что наступит период, когда мы потеряем возможность тянуть за счет сырьевого экспорта. Нужно максимальным образом использовать остаток времени, отпущенного нам, по лесу, по углю, по нефти, чтобы перевести экономику в нормальное состояние и наладить переработку, внедрять инновации.

Вот я был недавно в Уссурийске. Там сейчас отрабатывается промышленная площадка для китайских инвестиций. Я был на мебельном производстве. Туда привозят лес, там ведется его разделка, сушка и т.д. Приехали мастеровые из южного Китая и делают мебель. Неплохую мебель. Но наши там долго не выдерживают. Так что, нам в ВТО надо вступать, чтобы начали выдерживать?

- Тяжело работать?

- Да, тяжело, но китайцы ведь тоже устают. Кто-то может обидеться: чего нас сравнивать? Но у нас утеряна любовь к труду, любовь к качественному труду и утеряна гордость за произведенный продукт. Так что качество наших трудовых ресурсов - одна из самых серьезных наших проблем. Может быть, с помощью ВТО удастся это восстановить в обществе. Я считаю, что России давно нужно было вступать в ВТО. Можно сказать, что правительство мудро поступило, затянув этот процесс, хотя и не по нашей вине. Я считаю, правильным было решение - выйти на субъекты Федерации. Встречаясь с разными людьми и выслушивая их мнения, эксперты собрали и систематизировали их. Мы готовы учесть полезные предложения при разработке краевых законов по поддержке предпринимательства.

- А есть исследования, где просчитаны последствия вступления России в ВТО?

- Разные экономические институты проводили исследования. Я знаю 5 вариантов анализа последствий вступления России в ВТО. Все дают разные результаты! Вывод зависит от того, какая политическая задача преследуется. И тем не менее я хочу сказать, не для всех, но для достаточно большого числа людей, которых это занимало, все возможные последствия были проанализированы.

А вообще, так сложилась жизнь вокруг, что мы оказались в том положении, в каком мы есть. Поэтому можно сидеть и бесконечно себя жалеть, а можно пытаться бороться против этих обстоятельств. Я за более активную позицию. Если у нас не хватает собственной воли, пусть нас подстегнет внешний мир. Вступление в ВТО, наконец. Это решение будет вызывать какое-то напряжение в обществе, но я считаю, что это решение связано с созиданием, а не просто с рассуждениями на митингах о том, делать или нет...