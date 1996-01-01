Все разговоры японцев с дальневосточниками сводятся к сахалинским проектам

Представители дальневосточных регионов России обсудили вопросы экономического сотрудничества с японскими коллегами. В Саппоро (Япония) с 20 по 23 ноября прошло четвертое заседание отраслевых подкомиссий, действующих в рамках Постоянной смешанной комиссии (ПСК) по экономическому сотрудничеству между регионами Дальнего Востока России и Хоккайдо.

Российскую и японскую стороны на данном мероприятии представляют по 11 человек. В состав российской делегации вошли представители Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.

На заседаниях подкомиссий по созданию условий для бизнеса обсуждались вопросы, связанные с сертификацией, таможенным оформлением товаров, гарантией для иностранных инвесторов, визовой поддержкой иностранных граждан, прибывающих на территорию РФ.

"Учитывая, что в Сахалинской области начинаются широкомасштабные работы по строительству и инфраструктуры морских портов, что связано в первую очередь с реализацией проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", грузооборот между нашими регионами значительно вырос и несомненно будет увеличиваться и в будущем. Поэтому мы считаем, что такая рабочая группа будет способствовать решению проблем в сфере транспортного обеспечения", - отметил один из российских участников встречи.