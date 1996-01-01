Увольнения в "Белом доме" продолжаются

Стали известны новые подробности о кадровых перестановках в краевой администрации.

В понедельник написал заявление об отпуске с последующим увольнением председатель комитета по туризму Сергей ПЫСИН. Говорят, до понедельника он об отпуске и не помышлял. Уволилась с поста начальника департамента финансов Татьяна КАЗАНЦЕВА. Что касается новых лиц среди вице-губернаторов, то, по информации "ЗР", среди возможных кандидатур на пост вице-губернатора по внешнеэкономическим связям рассматривается кандидатура Петра САВЧУКА, генерального директора компании "Ролиз" - кузницы" топ-менеджмента краевой администрации.