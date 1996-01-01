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В Ханое Сергей Дарькин наговорил на век вперед

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Наш губернатор, похоже, вошел во вкус масштабных обещаний. То же самое происходило и с бывшими: главой крайисполкома Владимиром КУЗНЕЦОВЫМ, не вылазившим из зарубежных командировок, и экс-губернатором Евгением НАЗДРАТЕНКО.

Евгений Иванович, на тот момент самый аристократичный губернатор, тоже замахивался на проведение Всемирного(!) форума соотечественников именно в погружающемся в те годы энерготьму Владивостоке. А Владимир Сергеевич заманивал зарубежных инвесторов в Приморье обещанием построить здесь "Большой Владивосток", был такой проект с расчетом объединить в один кулак несколько городов и районов южного Приморья.

Нынешний губернатор решил сделать из Владивостока, по его словам, восточную столицу России. А начиналось все пару лет назад со спора, куда повернуть нефтепровод: остановить ли его конец в Хабаровском крае или дотянуть до Приморья. Нынче же понеслось совсем без тормозов: форум АТЭС, Лас-Вегас, газопровод, мегаполис...

"Мы считаем возможным обнаружение на юге края новых газоносных месторождений", - огорошил участников форума АТЭС Сергей Дарькин. И добавил, что на днях руководство края подписало соглашение с Правительством РФ о строительстве газопровода в порты юга Дальневосточного региона. Не отрицая возможности нахождения месторождений углеводородов на морском шельфе, мы также помним, что ни один из дальневосточных экспертов по геологоразведке не высказывал особого оптимизма в адрес углеводородных перспектив Приморья. Да и нефти на наших пляжах, как в заливе Анива на Сахалине, нам не хочется.

"Мы хотим построить на юге Приморского края мегаполис с населением 5-7 миллионов человек", - продолжал пиарить Приморский край губернатор. Эта идея списана, видимо, с "Большого Владивостока" Владимира Кузнецова. И мы - за. С некоторым замечанием, что приморцев уже менее двух миллионов человек, а на всем Дальнем Востоке менее 6,5 млн россиян. Слова о создании в крае "привлекательных условий для проживания, в первую очередь, российских граждан, которые сегодня живут в России, причем не только на севере, но и в других частях нашей страны и за рубежом", тоже принимаются, но с вопросом: кто будет создавать "привлекательные условия"?

Досье

Скромная идея мэрии Хабаровска - создать либо бинарный региональный центр с Владивостоком, либо за счет присоединения окружающих к Хабаровску сел и миграционной политики создать мегаполис с числом жителей в два миллиона (или хотя бы в один миллион) - подвергается мощной критике и вызывает большое число вопросов о готовности городской инфраструктуры к такому расширению. При этом надо сказать, что хабаровский проект достаточно плотно проработан с научной точки зрения и продолжает прорабатываться, его обсуждение ведется на открытых слушаниях.

Приморье стало чуть ли не последним субъектом федерации в Дальневосточном регионе, подавшим заявку на создание в регионе игровой зоны. По времени нас опередила та же Амурская область. Только что избранные депутаты, еще не поделившие портфели, быстро-быстро обсудили вопрос. Как всегда народные (!) избранники и не подумали спросить недавних избирателей (еще бюллетени не остыли): а хотят ли приморцы жить в Лас-Вегасе? Хотят ли матери, чтобы сыновья проподали в казино, а не строили, к примеру, мегаполис на 7 миллионов человек? Судя по развитию игорного бизнеса, конкуренцию Приморью вполне может составить Амурская область - если на Дальний Восток будет выделена лишь одна"игровая зона". Так что здесь, как говорят при игре в карты, взятка гарантирована.

За красивыми, чего греха таить, заявлениями (а пусть в АТЭС знают наших!), увы, не просматривается способ исполнения. Вряд ли на все обещанное хватит 150 миллиардов, предназначенных на подготовку к форуму АТЭС, да еще и неизвестно, состоится ли он во Владивостоке в 2012 году. Как представляется, заявления приморского губернатора стоит воспринимать все же больше как пиар-ход, нежели как деловое предложение поучаствовать в осуществлении заявленного. Если, конечно же, в рукаве у Дарькина не спрятан некий "джокер", о котором широкой общественности ничего не известно.

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