Выборы в Приморье: Дойдем до Москвы

Последняя точка в итогах выборов в ЗC ПК по округу № 2 так и не поставлена. Верховный суд, как известно, оставил в силе решение краевого суда об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания ПК Николая МАРКОВЦЕВА. Но интересны не само решение суда, а логика этого судебного процесса и перспектива следующего.

Напомним, иск против коллеги подал соперник Марковцева на выборах по округу №2 Леонид БЕЛЬТЮКОВ, вставший на защиту потомков автора плаката "Дойдем до Берлина!". Истец посчитал нарушением авторских прав использование Николаем Марковцевым плаката в агитационных предвыборных материалах.

В ходе судебного процесса в Верховном суде неожиданно для истца выступила член краевой избирательной комиссии Татьяна ГЛАДКИХ. Она по сути поддержала Марковцева, оговорившись, что за инкриминируемое ему нарушение он вполне мог быть наказан просто предупреждением. Как известно, в ходе предвыборных кампаний это мера действенная: получив предупреждение, кандидаты впредь осторожны. А вот после выступления представителя ответчика, чья речь, по мнению Николая Марковцева, была какой-то половинчатой, судья задала вопрос: "Ваш кандидат (Бельтюков. - Прим. авт.) победил?" И получив отрицательный ответ, сделала вывод, что Верховный суд умники из Приморья хотят использовать для того, чтобы на повторных выборах в округе №2 провести-таки Бельтюкова в депутаты.

"Из всего того, что происходило в суде, - рассказывает Николай Марковцев, - у меня создалось впечатление: победи на выборах Леонид Бельтюков - итоги выборов суд однозначно отменил бы. А раз он и так наказан проигрышем, возможности еще раз баллотироваться в ЗС ПК Верховный суд ему не предоставил".

Из логики судебного заседания следовало также, что окружной избирком поторопился вычеркивать имя кандидата Марковцева из бюллетеней до рассмотрения его кассационной жалобы на решение краевого суда об отмене регистрации в Верховном суде. Поэтому экс-кандидат в депутаты подал в Верховный суд исковое заявление, в котором оспаривает поспешные действия окружной комиссии. Дата рассмотрения иска будет назначена в ближайшее время.