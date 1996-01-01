Бюджетный дисбаланс

Дефицит бюджета Хабаровского края на 2007 год по-прежнему запланирован в сумме в 2,45 млрд рублей, или 12,5%. Доходы краевой казны предполагаются в размере чуть более 29,23 млрд руб., расходы - 26,78 млрд рублей.

Краевые депутаты на ноябрьском внеочередном заседании рассмотрели во втором чтении проект бюджета края на 2007 год. В отличие от первого чтения, когда парламентарии утверждали общую концепцию законопроекта, теперь им предстоял разбор 12 достаточно локальных поправок. Шесть из них (четыре от губернатора края) были одобрены, еще шесть не прошли утверждение в думском комитете по бюджету и налогам, возглавляемом Татьяной МОВЧАН.

Все отклоненные поправки затрагивали интересы районов края, пытавшихся выправить разбалансированность местных бюджетов за счет увеличения нормативов отчисления из краевого бюджета. Специально прибывшие на заседание депутаты местных парламентов из Хабаровска, Комсомольска, Амурска, Николаевска, Советской Гавани пытались при помощи старших коллег-земляков распределить, в частности, найденный в краевом бюджете 151 млн рублей.

Первый заместитель министра финансов края по экономическим вопросам Андрей ЧУКАЛКИН пояснил парламентариям, что эти деньги предназначены для предстоящего повышения зарплаты бюджетникам и будут распределены по районам сразу после утверждения соответствующего механизма на федеральном уровне. Так что ни одна - даже хабаровская - поправка не прошла, набрав не больше пяти голосов.

В итоге бюджет-2007 был одобрен во втором чтении (всего по регламенту думы их предусмотрено четыре) с подавляющим большинством - из 23 присутствовавших депутатов лишь двое - коммунисты ДРОНЧЕНКО и ГРОМОВ - воздержались при голосовании.

Александр Громов, объясняя корреспонденту "ЗР" свою сдержанную позицию, сообщил, что в ходе совместной работы над бюджетом с правительством края на многие свои вопросы не получил "четкого, прозрачного ответа". Депутата тревожит то, что долги бюджета растут (в частности, был упомянут проект строительства газопровода в крае), а когда и за счет кого они будут погашаться, полной ясности и какой-либо программы на этот счет он на уровне края пока не видит.