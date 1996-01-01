www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.85 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 75.81 р. 10 CNY: 96.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Бюджетный дисбаланс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дефицит бюджета Хабаровского края на 2007 год по-прежнему запланирован в сумме в 2,45 млрд рублей, или 12,5%. Доходы краевой казны предполагаются в размере чуть более 29,23 млрд руб., расходы - 26,78 млрд рублей.

Краевые депутаты на ноябрьском внеочередном заседании рассмотрели во втором чтении проект бюджета края на 2007 год. В отличие от первого чтения, когда парламентарии утверждали общую концепцию законопроекта, теперь им предстоял разбор 12 достаточно локальных поправок. Шесть из них (четыре от губернатора края) были одобрены, еще шесть не прошли утверждение в думском комитете по бюджету и налогам, возглавляемом Татьяной МОВЧАН.

Все отклоненные поправки затрагивали интересы районов края, пытавшихся выправить разбалансированность местных бюджетов за счет увеличения нормативов отчисления из краевого бюджета. Специально прибывшие на заседание депутаты местных парламентов из Хабаровска, Комсомольска, Амурска, Николаевска, Советской Гавани пытались при помощи старших коллег-земляков распределить, в частности, найденный в краевом бюджете 151 млн рублей.

Первый заместитель министра финансов края по экономическим вопросам Андрей ЧУКАЛКИН пояснил парламентариям, что эти деньги предназначены для предстоящего повышения зарплаты бюджетникам и будут распределены по районам сразу после утверждения соответствующего механизма на федеральном уровне. Так что ни одна - даже хабаровская - поправка не прошла, набрав не больше пяти голосов.

В итоге бюджет-2007 был одобрен во втором чтении (всего по регламенту думы их предусмотрено четыре) с подавляющим большинством - из 23 присутствовавших депутатов лишь двое - коммунисты ДРОНЧЕНКО и ГРОМОВ - воздержались при голосовании.

Александр Громов, объясняя корреспонденту "ЗР" свою сдержанную позицию, сообщил, что в ходе совместной работы над бюджетом с правительством края на многие свои вопросы не получил "четкого, прозрачного ответа". Депутата тревожит то, что долги бюджета растут (в частности, был упомянут проект строительства газопровода в крае), а когда и за счет кого они будут погашаться, полной ясности и какой-либо программы на этот счет он на уровне края пока не видит.

Досье

Основным источником дохода краевого бюджета в 2007 году является налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 40,2%. Среди приоритетных направлений расходования средств - расходы на социальные нужды и на реализацию национальных проектов. Также предусмотрено повышение зарплаты бюджетникам, получающим ее по единой тарифной сетке. При этом предполагается снижение расходов на образование на 12,1%. Инвестиции из бюджетных источников планируется направить в ТЭК, ЖКХ, дорожное строительство, здравоохранение. Их общий объем предполагает сумму в 54 млрд руб.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru