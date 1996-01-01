Рецепты Глазьева

Представляем вниманию читателей эксклюзивное интервью с депутатом Госдумы, лидером Народно-патриотического союза "Родина", председателем комитета ТПП РФ по содействию внешнеэкономической деятельности Сергеем ГЛАЗЬЕВЫМ, которое он дал "Утру.Ru".

- Некоторое время назад вами было подготовлено письмо, адресованное первому вице-премьеру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в котором содержится ряд предложений по решению задачи по наведению порядка на розничных рынках, поставленной президентом страны. Не кажется ли вам это чрезмерным вмешательством в объективные рыночные процессы, пусть даже и в несколько неприглядной форме? Не будь спроса на продукты, спекулянты и криминальные структуры не могли бы держать цены на таком уровне.

- Это не совсем так. Цены устанавливаются на равновесном уровне, балансирующем спрос и предложение, только в условиях свободной конкуренции. Если эти условия не соблюдаются, то цены могут сколько угодно далеко отклоняться от равновесного уровня. К примеру, монополисты, как правило, злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке, завышая цены в целях извлечения сверхприбыли. Конечно, в результате завышения цен по сравнению с равновесным уровнем сокращается спрос и, соответственно, возникает избыток предложения товаров. Типичные картины таких злоупотреблений наблюдаются повсеместно. К примеру, крестьяне Астраханской области продавали помидоры этой осенью по 3 рубля за килограмм. В Москве контролирующие продовольственный рынок монополисты продавали их более чем за 40 рублей. При этом около половины выращенных помидоров оказались невостребованными и сгнили на полях.

Продовольственный рынок наших крупных городов контролирует организованная преступность, прикрываемая коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. В результате потребитель переплачивает за продовольственные товары по сравнению с равновесным уровнем в 3-4 раза, производитель не может реализовать до половины выращенного урожая и свести концы с концами. А преступники, блокируя свободный доступ товаропроизводителей на рынок, получают астрономические прибыли в 200-400%, часть из которых уходит коррумпированным чиновникам, "крышующим" преступные группы.

- Не кажется ли вам, что более разумной альтернативой борьбе с криминалом и перекупщиками на городских рынках было бы создание конкурирующих между собой прозрачных посреднических структур, занимающихся торгово-закупочной деятельностью?

- Это было бы идеальным решением. Предлагаемые мною меры по декриминализации товаропроводящей сети и пресечению коррупции в правоохранительных органах, собственно, на это и направлены. Замечу лишь, что самые эффективные посреднические структуры создают сами товаропроизводители. Посмотрите, к примеру, на самую конкурентоспособную страну - поставщика молочной продукции на мировом рынке Новую Зеландию. Молокоперерабатывающие и сбытовые организации там в основном принадлежат кооперативам фермеров. Последние заинтересованы в максимизации доходов по всей технологической цепочке, начиная с животноводства. Поэтому они не допускают монопольных злоупотреблений ни в сфере переработки, ни в сфере сбыта молочной продукции.

- Если предположить, что ваши предложения заинтересуют правительство, то кто в условиях ныне существующей коррупции будет заниматься их реализацией? И каковы в этом случае ваши прогнозы по результатам таких действий?

- В этом и заключается главная сложность... Реализация моих предложений требует системной работы на всех уровнях государственной власти. Нынешнее правительство недееспособно, а пресловутая вертикаль власти - насквозь коррумпирована. Они, конечно, решить поставленную президентом задачу не смогут. Да они, в сущности, и не пытаются - вместо реальных дел у них сплошной пиар, благо телевидение подконтрольно.

- Что вы можете сказать о нынешнем состоянии реализации национального проекта "Доступное жилье"? Сейчас многие эксперты говорят о его полном провале. Так ли это, на ваш взгляд? Насколько оправданны предположения о "строительном сговоре"?

- В реальности такого проекта нет - как и другие нацпроекты, он свелся к яркому пиару на телевизионных каналах. Чтобы его реализовать, необходимо, во-первых, не менее чем впятеро увеличить государственные ассигнования на эти цели, разделив их на три составляющих: субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам, выдаваемых коммерческими банками; госгарантии по предоставлению ипотечных кредитов госслужащим, включая военнослужащих; модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры. Во-вторых, госбанки, прежде всего Сбербанк, должны развернуть крупномасштабную программу предоставления ипотечных кредитов по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центробанка. В-третьих, должен быть кардинально усилен антимонопольный контроль за строительной индустрией, прежде всего за цементной промышленностью, где отмечаются чудовищные злоупотребления доминирующим положением на рынке. В-пятых, земельные участки под многоэтажное жилищное строительство должны предоставляться застройщикам бесплатно на условиях абсолютно открытых конкурсов. В-шестых, необходимо сбить волну спекуляций жильем, для чего сделать приобретение жилья в спекулятивных целях невыгодным. Для этого можно ввести дифференцированный налог на имущество. В-седьмых, государству следует вернуть себе роль ведущего организатора жилищного строительства, восстановив долгосрочное планирование развития городов, а также систему строительства дешевого муниципального жилья.