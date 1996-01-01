Избиратели просят отдыха от выборов

Во время недавнего повторного визита губернатора Сергея ДАРЬКИНА в Дальнегорск прошло совещание представителей местных отделений политических партий и общественности. Одна из просьб, высказанных собравшимися, заключалась в том, чтобы дать передохнуть дальнегорцам от выборов, продолжающихся уже 2 года, и не назначать выборы мэра на март 2007 г.

Как возможная дата их проведения назывался октябрь будущего года или декабрь, когда состоятся выборы в Государственную думу. Однако, как пояснила корреспонденту "ЗР" член краевой избирательной комиссии Елена ГУЩИНА, закон не предусматривает возможности отдыха от выборов. По закону выборы мэра Дальнегорска должны быть назначены на март 2007г., на одно из воскресений которого приходится единый день голосования.