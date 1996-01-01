Единоросс единороссу пост выклюет?

Сергей ДАРЬКИН произнес его на политсовете регионального отделения "Единой России", будучи недовольным вмешательством партийцев в распределение должностей в Законодательном собрании края. И пусть губернатор оговорился, что "он ее не хочет", в реальности война проявилась.

Объектом артобстрела стал лидер регионального отделения "Единой России" Владимир КУРИЛОВ. Так, один приморский телеканал всю неделю бомбардировал телезрителей страшилками про ДВГУ, где уже 17 лет ректором господин Курилов. Сам ректор творчества авторов сюжета - выпускников того же ДВГУ, наверняка не видел, поскольку пребывал в столице. А телеканал рассказал нам, что учат в университете не тому и не так, и что плату за обучение оформляют как благотворительность. Эка невидаль! Один ДВГУ такой, что ли? Закончившееся ничем уголовное дело по аналогичному поводу в бывшей Академии экономики и управления телевизионщики вспомнить не захотели, вернее, им пиарщики администрации края не поручали, ибо ректор БЕЛКИН - свой. А Курилов - чужой?

Он не пришелся ко двору нынешнему политбомонду края с самого начала, будучи, как выразился один из местных политологов, имплантированным в партию и региональный политсовет одномоментно. Насколько такое поведение было безукоризненным, можно обсуждать, конечно, но так бывает, и Сергею Михайловичу ли этого не знать. Таким же образом, в обход губернатора, появился на должности главного федерального инспектора Сергей ЛОМАЕВ, которому тоже теперь аукается назначение: то слухами про "не тот" диплом, то про непогашенную судимость. Вертикаль власти вертикалью, но после не согласованной с губернатором отставки бывшего главного "медведя" вице-губернатора Юрия ПОПОВА, на своего человека в "ЕР" исполнительной власти уже нельзя было надеяться.

Эпопея с кандидатурами на место Попова - крепкими такими ребятами, предлагаемыми из Приморья столичным кураторам, завершилась полным провалом. Генсовету "Единой России", ознакомившись с биографиями предлагаемых кандидатов, пришлось поискать в крае учителя или врача. Вот учитель в лице ректора Курилова и подвернулся. И главным критерием, похоже, стала отдаленность его фигуры от губернатора - таково было условие Москвы.

Сегодня "информационная война" развернулась и в Интернете, причем с очень улавливаемыми цитатами из местной прессы. Ее сценаристу, по всему видно, страсть как хочется в сенаторы. Университет только жалко, был, понимаешь ли, не самый последний вуз в стране, в числе первых получил правительственный грант на развитие, а поди ты, приходится писать про бардак (в смысле беспорядок) там. Имидж вуза испортить - пара пустяков. Или с губернатором уже согласовано строительство национального университета на острове Русском, и судьба "полуостровных" вузов предрешена?

Недавно коллеги из корпункта федерального канала на днях жаловались: начальники в Москве запросили у них кадр, где бы губернатор и мэр были вместе, журналисты перерыли весь архив и не нашли. Зато в архиве "ЗР" имеется - из тех времен, когда нынешний губернатор возил будущего мэра на первые съезды "Единой России". Кто ж думал, что Сергей Дарькин и Владимир НИКОЛАЕВ станут заклятыми друзьями (хотя этого следовало ожидать - финансовые потоки города и края рано или поздно надо было делить). Но появившейся на местном политическом поле третьей силе в лице лидера регионального отделения "Единой России" следовало бы соблюдать нейтралитет. И соблюдал бы, пожалуй, интеллигентный Владимир Иванович, если б прежний финансово-идейный штаб единороссов не бойкотировал нового назначенца, отказав в помощи неначавшейся выборной кампании. Думали, провалится профессор, но он-то был еще и ректором, считай, топ-менеджером. Только пришлось ему искать сильного союзника - решение лежало на поверхности. Сегодня политсовет Курилова и пиар-штаб Николаева дружат домами.

Главный вопрос после прошедшей партконференции для местных политологов заключается не в том, что там единороссы придумали себе в качестве идеи в программу партии, и даже не в списочном составе делегатов на съезд "медведей". Было ли замечание Владимира Курилова, что "список (делегатов на съезд. - Прим. ред.) согласован с губернатором", лишь оговоркой неопытного политика, или признанием того, что в пулеметном расчете "исполнительная власть - партия власти" партаппарат идет вторым номером? Пожалуй, от ответа на этот вопрос Владимир Курилов дипломатично уйдет. Остается только ждать развития событий.

Михаил ШИНКОВСКИЙ, доктор наук, директор Института международных отношений ВГУЭС:

- Как мне представляется, Владимир Иванович Курилов давно хочет сменить род занятий, именно поэтому он появился в "Единой России". Однако та ли площадка для его старта - партработа, тут у меня сомнения. Ведь на октябрьских выборах, строго говоря, никакой убедительной победы "Единой России" не было. 19% избирателей края отдали партии голоса, а остальные 80%? Они, может быть, и не против "Единой России", но они не с ней точно. Для меня также очевидно, что победу партии принес административный ресурс Владимира Николаева. Все сделал Владивосток!

И можно согласиться с этим утверждением, несмотря на низкий процент волеизъявления симпатий владивостокцев к партии власти по сравнению с другими округами. Главный вопрос - будет ли теперь "Единая Россия" властвовать в крае? А это уж зависит не столько от Курилова, сколько от депутатов. У нас ведь в партии не по убеждению состоят, у нас партию по расчету играют. Когда нужно было стать депутатами, партийцами были все. Как только стали - партия стала не нужна. Невыполнение решения политсовета при голосованию в ЗС ПК при распределении депутатских портфелей показало это наглядно.

Если сейчас "Единая Россия" никого не накажет из тех, кто не хочет соблюдать партийную дисциплину, то "ЕР" в Приморье останется партией Сергея Михалыча. Тогда можно смело его цитировать: власть в крае одна - исполнительная!