Поспешишь - АТЭС насмешишь

Россия пока не подавала официальной заявки на проведение у себя саммита АТЭС в 2012 году, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ, передает РИА "Новости".

"Мы пока только предложили, и никто не возражал", - сказал ЛАВРОВ журналистам, подчеркнув, что предложение было в неофициальной форме, а официального заявления не было."Конечно, председательство России в АТЭС логично. Но, как вы знаете, председательство уже расписано - следующими будут Австралия, Перу, Сингапур и Япония в 2010 году. В итоге это десятилетие закрыто", - сказал, в свою очередь, посол по особым поручениям, старшее должностное лицо от России в АТЭС Василий ДОБРОВОЛЬСКИЙ.