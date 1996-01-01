Губернаторский караул устал?

Как стало известно "ЗР", намедни подписан приказ об отставке вице-губернатора Владимира РОЗЕНБЕРГА. В качестве причины добровольной отставки в заявлении вице-губернатора указано добровольное желание и ни слова о переходе на другую работу. Таким образом, отставка Владимира Розенберга стала уже пятой за последние три месяца, после добровольно покинувших администрацию Приморского края бывших вице-губернаторов ГЕЛЬЦЕРА, ПОПОВА, ВАСИЛЕНКО и ГОРЧАКОВА.

Таким образом, подтверждаются факты, о которых наша газета писала еще в августе, - о некой рекомендации губернатору Сергею ДАРЬКИНУ свыше уволить всех своих заместителей. На посту остались только Сергей ПЕРЕДРИЙ, его пребывание в должности до сих пор, возможно, объясняется необходимостью "запустить" в крае отопительный сезон, и Юрий ЛИХОЙДА.

Одним из возможных преемников Владимира Розенберга может стать Игорь ПУШКАРЕВ, полномочия которого в Совете Федерации ФС РФ, где он представлял ЗС ПК, закончились несколько недель назад. Приглашения на работу в исполнительном органе власти, по данным "ЗР", получили также депутаты ЗС ПК Сергей СИДОРЕНКО и Сергей СОПЧУК. Как ожидается, на ближайшей сессии краевого парламента губернатор может вынести на рассмотрение депутатов кандидатуру своего представителя в Совете Федерации, им может стать генерал ФСБ, экс-начальник Приморского УФСБ Виктор КОНДРАТОВ.