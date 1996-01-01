Бюджет Находки прошел общественную экспертизу

Общественные слушания по вопросу формирования городского бюджета на будущий год проведены в Находке. Особого ажиотажа эта процедура не вызвала: в дебатах с властями в качестве экспертов приняли участие всего 5 человек.

В общей сложности было представлено 16 предложений по корректировке проекта бюджета Находки, которые сформированы в итоговый документ и переданы депутатам городской думы для рассмотрения во втором и третьем чтениях. Предложения касались как расходной, так и доходной частей бюджета.

К примеру, общественность предложила внести коррективы в программу приватизации муниципальных объектов на следующий год, внимательнее отнестись к статьям предстоящих доходов в виде фиксированных отчислений от платных медицинских и образовательных услуг и пр.

Судя по существующей практике, внесенные предложения и дополнения вряд ли смогут сильно скорректировать существующий проект бюджета города. И тем не менее, как считают представители общественности, пора делать все возможное для того, чтобы процедура публичных слушаний не оставалась пустой формальностью. Предполагается, что расходная часть бюджета Находки в 2007 г. возрастет по сравнению с 2006 г. на 17,2% и достигнет 1,5 млрд руб. Из них более 1,2 млрд руб. пойдут на решение социальных вопросов. При этом дефицит бюджета составит около 32 млн руб.