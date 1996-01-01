В Хабаровском крае новый заместитель министра здравоохранения

Распоряжением губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА на должность первого заместителя министра здравоохранения края - начальника управления кадровой политики, информационной и экспертной работы назначен Александр Валентинович ВИТЬКО.

Как сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края, согласно данному документу на него также возложено исполнение обязанностей министра здравоохранения региона.