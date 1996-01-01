"Экономический пастор" из Южной Кореи

В ходе недавнего визита в Южную Корею главы Правительства РФ подписаны соглашения о реализации крупных совместных проектов в энергетике, нефтегазовом секторе, в сфере высоких технологий и военно-технического сотрудничества, а также об обеспечении благоприятных условий для доступа российского и корейского бизнеса на рынки двух стран. Все это в немалой степени касается Дальнего Востока. Какие проекты реализуются на территории ДВФО и какие развернутся в ближайшее время? Об этом корреспонденту "ЗР" рассказал Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЧЕН Де Ван.

- Господин консул, вы часто бываете на Сахалине. С чем связана недавняя поездка?

- Да, в этом году я уже в шестой раз побывал на Сахалине, где проживает около 40 тыс. корейцев. А ездил я на открытие Корейского образовательно-культурного центра, построенного совместно с Японией. Он обошелся примерно в $50 млн. Кроме того, я занимался поиском помещения под отделение нашего генконсульства, которое будет выдавать визы. Разрешение российского МИДа получено, так что сейчас мы подбираем кандидатуру главы. Надеюсь, до нового года отделение будет открыто.

- А как чувствует себя на Дальнем Востоке южнокорейский бизнес?

- Я здесь уже более полутора лет. Это значит, что времени остается все меньше, ведь дипломаты не работают долго на одном месте. Все мои мысли и сердце занимает вопрос: как получить конкретный результат? Я всегда и везде говорю по поводу экономики. Меня даже называют "экономический" пастор и критикуют, что я мало продвигаю нашу культуру. Конкретных результатов еще не так много, но они есть. На Сахалине, Камчатке, в Магадане такие примеры есть. В Хабаровске - еще больше таких примеров, но в Приморье пока не получается.

Так, Samsung Heavy Industry в рамках проекта "Сахалин - 2" поставит основание под буровую платформу. Объем инвестиций - около $300 млн. Другая наша компания построила жилой район для нефтяников из Америки и Японии. Всего около $100 млн инвестиций, но это важный опыт работы в России. И есть еще подряд примерно на $100 млн для строительства перекачивающих станций на подводной части нефтепровода, которая идет от платформы к берегу. На Камчатке с нового года Корейская национальная нефтяная корпорация (KNOC) и "Роснефть" начинают бурение участка Западно-Камчатского шельфа с прогнозными ресурсами около 900 млн тонн условного топлива. В совместном предприятии у нас доля в 40%.

В Магаданской области нас тоже интересует шельф. Мы намерены участвовать в проектах "Магадан-1, 2, 3". Поставки рыбы и морепродуктов на наш рынок идут в хороших объемах.

В Хабаровском крае наша фирма сейчас вкладывает около $200 млн инвестиций - строит портовый терминал в Ванино. В Хабаровске строит большой жилой комплекс компания "Керенг". Стройка уже идет 2 месяца. Это имеет символическое значение, потому что очень-очень трудно было договориться и получить полный комплект разрешений и согласований. У компании на это ушло около трех лет. Было много попыток сделать это во Владивостоке, но не получилось. Если этот пример будет успешным, тогда много корейских компаний придет со своими капиталами. Если нет, тогда конец...

- Вы в прошлом году отмечали низкую активность ваших бизнесменов в Приморье. Что-то изменилось за год?

- В прошлом году во Владивостоке открылись представительства Национальной организации туризма Кореи и "ДЭУ Электроникс". Первая успешно работает, а вот "ДЭУ" закрыла представительство и вернулась в Москву. Правда, проблема в том, что она потерпела неудачу в конкуренции с Samsung и LG на местном рынке электроники. Эти компании имеют здесь сильные позиции.

Еще один интересный проект может получиться. "Сэву" - наша самая крупная компания по производству комбикормов - открыла офис во Владивостоке. Она хочет построить в Приморье большой завод по производству комбикорма, чтобы поставлять его не только на ваш рынок, но и экспортировать в Южную Корею. У нас проблемы с сельхозплощадями, и мы импортируем много комбикорма из Китая, а у вас много натурального сырья для его производства, так что это может быть очень выгодно. Сейчас идет поиск подходящего земельного участка. Кроме того, компания хотела бы построить здесь и свиноферму на 5 тыс. голов.

Кстати, это уже второе предприятие на Дальнем Востоке по производству кормов. Поставки сена из Амурской области идут уже более двух лет. Эта же компания - "Нам Чжин" (она многоотраслевая) хочет построить в Амурской области деревообрабатывающий завод, и серьезно занимается проработкой проекта.

Но вернемся к Приморью. Один наш бизнесмен вложил около $1,6 млн в кирпичный завод в Дальнереченске. Он привез качественные технологии и оборудование, готовность производства - 100%. Но они уже полгода собирают разрешения и никак не могут до конца собрать весь пакет. Они могли бы уже 2-3 месяца работать, и к ним поступает много заявок на кирпич, но все время какие-то проволочки. Мне это непонятно - приходит компания, которая хочет заниматься производством, но никак не получит всех разрешений. Будет очень жалко, если она так и не начнет работать.

- А как с интересом к строительству нефтепровода и НПЗ?

- У нас есть предварительное соглашение, но нет контракта, а без этого инвестиции никто вкладывать не будет. У нескольких крупных компаний готова стратегия сотрудничества в энергопроектах, но им нужны внятные предложения. Видимо, мне надо больше стараться, но и российской стороне тоже нужно это делать. Нет еще полной ясности. Вот и по Козьмино тоже еще не все ясно. Но есть и хорошие новости. Сейчас есть контракт сроком на 20 лет о ежегодных поставках в Корею с 2008 г. по 1,5 млн тонн СПГ с Сахалина, но нам этого мало.

Ваш премьер-министр был в октябре в Южной Корее и пообещал в 2012-2013 гг. увеличить поставки сжиженного газа до 8 млн тонн. Я пока не знаю, каким образом это возможно. Если это будет реализовано, экономическая карта Приморья и Хабаровского края сильно изменится. Сейчас газопровод тянут с Сахалина на Хабаровский край, а потом пойдет ответвление на Китай. Если начнутся поставки газа, тогда, видимо, целесообразнее тянуть ветку сразу на Владивосток, а потом на Корею. Это хорошие перспективы для сотрудничества.

- А в какой стадии логистические проекты, связанные с перевозками комплектующих по Транскорейской железной дороге через Транссиб?

- Ядерные испытания в КНДР отодвинули эти проекты, но предстоят шестисторонние переговоры. Если там будет прогресс, тогда эти проекты снова возникнут.

- Как вы оцениваете новость о проведении саммита АТЭС во Владивостоке?

- Это очень хорошая новость. Мы сами недавно проводили саммит в Пусане, и у нас есть опыт. Мы очень рекомендуем нашим бизнесменам серьезно присмотреться к Приморью. Думаю, весной, будет наплыв корейских бизнесменов, которые захотят посмотреть и убедиться во всем сами, а Владивосток, готовясь к саммиту, очень сильно изменит свой облик. У жителей появится больше возможностей для работы, но, наверное, и стоимость жизни тоже возрастет.