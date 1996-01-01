Экологи Якутии пожалуются на ВСТО прокурору

Компания "Транснефть" нарушила природоохранное законодательство при подготовке "Оценки воздействия на окружающую среду" проекта "Расширение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Об этом заявил председатель общественной экологической комиссии А. ЧОМЧОЕВ на пресс-конференции, организованной экологическими организациями Якутска. В связи с этим, сообщает ИА REGNUM, экологи обратились в Росприроднадзор и готовят запрос в природоохранную прокуратуру РФ.