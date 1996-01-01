Год России закрыли на высоком уровне

На прошедшей неделе состоялся визит официальной делегации России в КНР. Российскую делегацию возглавляет председатель Правительства РФ Михаил ФРАДКОВ. В составе делегации - губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. В состав делегации от нашего края также вошли представитель Законодательного собрания края, депутат Джамбулат ТЕКИЕВ и руководители ряда приморских предприятий.

Главы правительств России и КНР открыли национальную выставку "Россия и Китай: новые пути торгово-экономического сотрудничества в XXI веке". По окончании переговоров был подписан ряд документов, в которых будут затронуты различные аспекты сотрудничества двух стран.

Это ежегодная встреча руководителей правительств Китая и России, в ходе которой будут обсуждаться вопросы экономического, научного, культурного сотрудничества между двумя странами. Во время визита состоятся переговоры с премьером Госсовета КНР Вэнь ЦЗЯБАО. Сергей ДАРЬКИН также принял участие в церемонии закрытия Года России в Китае.