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Саммит и пустота
С 12 по 19 ноября в Ханое пройдет саммит АТЭС, членами которого является 21 страна. Саммит - самая высшая форма многочисленных мероприятий АТЭС: здесь обычно собираются не только министры, но и первые лица государств, являющихся членами этой организации. В состав правительственной делегации включены губернаторы ряда российских регионов, в том числе и губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН.
Ничего необычного в этом нет: Россия, наконец, активизировала свою внешнеэкономическую политику в АТР, а Дальний Восток, соседями которого являются крупнейшие политические и экономические игроки региона, был втянут в экономическую интеграцию еще раньше. Большинство мероприятий АТЭС до сих пор проходило в других странах, но в сентябре 2002 г. местом проведения Форума АТЭС был выбран Владивосток.
И теперь, похоже, у Владивостока есть шанс провести саммит АТЭС. Пока всего лишь только шанс. На сегодняшний день у столицы нет практически ничего, кроме географического положения, чтобы соответствовать этому уровню. Ни нормальных дорог, ни мощного аэрокомплекса, способного принять огромное количество самолетов (самолеты президентов и глав-государств 21 государства со свитами). Ни достаточного количества гостиниц, способных принять всех участников и гостей форума, не говоря уже об апартаментах президентского класса. Да, есть на острове Русском резиденция губернатора, и, видимо, очень приличная, раз там так понравилось отдыхать членам нашего правительства, но резиденции президента там еще нет.
Так что той суммы в 150 млрд руб., которую наш горячий губернатор обозначил как примерную федеральную помощь на строительство двух мостов, обводных дорог, канализации и очистных сооружений для Владивостока, гостиниц, культурных центров и много чего еще, вряд ли хватит. (А вообще, такая цифра звучала на одном из круглых столов по поводу проекта "Остров Русский - как столица Тихоокеанской России". То есть очистные сооружения Владивостока, обводная дорога и т.д. и т.п. туда никак не вписываются). И на все про все - подготовку проектной документации, согласование и строительство - времени-то отпущено не так много - чуть больше 5 лет.
Когда Владивосток проводил форум АТЭС в сентябре 2002 г., тоже, помнится, была обещана федеральная помощь, но поступила она чуть ли не накануне, если не после форума, а там ведь уровень мероприятия был намного ниже. И многим представителям местного бизнеса наверняка не хочется вспоминать о цене вопроса, когда пришлось "выручать" местные власти. Но, возможно, на этот раз все будет иначе.
На прошлой неделе во Владивосток прибыла экспертная группа из Минэкономразвития и Госстроя, которая как раз и должна оценить масштабы необходимых вливаний. В отсутствие губернатора, который на тот момент находился в Пекине, с экспертами работал первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. Ожидается также, что 16 ноября во Владивостоке побывает сам Герман ГРЕФ.
Так вот, если комиссия увидит, что для обустройства столицы Приморья к проведению саммита АТЭС нужны разумные средства, а не половина ВВП страны, тогда не исключено, Президент России Владимир ПУТИН уже во Вьетнаме назовет Владивосток местом проведения саммита АТЭС в 2012 г.
ДосьеМежправительственный форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) образован в ноябре 1989 г. и в настоящее время он объединяет 21 страну: Австралию, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезию, Канаду, КНР, Республику Корея, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею, Перу. Россию, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Японию. Деятельность АТЭС направлена на то, чтобы в плотном контакте с деловыми кругами определить возможные препятствия на пути торговых и инвестиционных потоков, а в дальнейшем - ликвидировать эти барьеры. Отмечая успехи форума, как правило, выделяют следующие 10 областей, на которых сосредоточено основное внимание: стандарты, таможенные процедуры, электронная торговля, деловые поездки, телекоммуникации, энергия, рыболовство, автомобилестроение, банковские и финансовые услуги и государственные закупки.
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