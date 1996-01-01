Муниципалы требуют финансовой поддержки

На последнем Совете глав муниципальных образований было принято обращение в ЗС ПК с просьбой об увеличении в 2 раза финансовой поддержки муниципалитетов на будущий год.

По словам бывшего мэра г. Арсеньев, депутата ЗС ПК, секретаря комитета по бюджетной и налоговой политике Владимира БЕСПАЛОВА, главы МО обеспокоены тем, что полномочия, переданные муниципальным образованиям согласно ФЗ № 131, финансово не обеспечены. Это полномочия по затратам на зарплату бюджетников, оплату коммунальных расходов, расходов на медобслуживание, общедоступное бесплатное среднее образование, пожарную безопасность и т. д. Всего 35 полномочий. Обосновывая свое решение, главы МО сопроводили свое обращение аналитической запиской с расчетами. На 2006 г. потребность в финансовых средствах для МО обеспечена всего на 56% (в поселениях - и того меньше).