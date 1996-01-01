Съезд в режиме онлайн

Съезд пройдет 14-17 ноября в Манеже. Примечательно, что Приморская делегация самая крупная от территорий Дальнего Востока. Например, Амурская область посылает двоих представителей, а Хабаровский край - четверых. Столь представительный состав из Приморья едет на съезд впервые. Возглавляет делегацию председатель Федерации профсоюзов Приморского края Виктор ПИНСКИЙ. Свое участие в съезде ФНПР уже подтвердил Президент РФ Владимир ПУТИН.

Половина наших делегатов была избрана пленумами Центральных комитетов отраслевых профсоюзов России, как, например, председатель краевого комитета профсоюзов работников агропрома Юрий ХАКИМОВ, председатель крайкома работников электросвязи Михаил АНТИПЕНКО, инженер-железнодорожник из Уссурийска Татьяна БУРЯК, электросварщик, председатель профкома ОАО "Дальполиметалл" Сергей ЛУКЬЯНОВ из Дальнегорска. Этим людям доверено представлять на съезде интересы работников целых отраслей. Среди приглашенных от Приморья Александр ТАБАЧЕНКО - руководитель департамента агропромышленного комплекса. Он единственный в стране чиновник такого уровня является членом ЦК профсоюза работников агропрома.

Впервые съезд будет транслироваться в режиме онлайн через Интернет (на сайте ФНПР www.fnpr.ru).

Своими мыслями по поводу самых острых проблем, которые требуют немедленного решения, поделились некоторые приморские делегаты.

Юрий Хакимов, председатель крайкома профсоюза агропрома: "Мы теряем население на Дальнем Востоке, в сельскохозяйственной отрасли это ощущается наиболее остро. Ситуация такова, что если мы немедленно не предпримем что-либо, это грозит серьезными политическими проблемами для России".

Галина ЕРМОШИНА, председатель крайкома профсоюза медиков: "Меня очень волнует состояние здоровья наших медиков. Ведь это - одна из самых опасных профессий. Сегодня медики оказались на третьем месте по заболеваемости после шахтеров и лесников. Необходимо принципиально изменить систему оплаты труда работникам здравоохранения".

Раиса ШАБАНОВА, председатель крайкома профсоюза работников образования: "Главное, чтобы профсоюзы выполнили основную свою миссию, чтобы люди действительно стали жить лучше. Ведь фактического улучшения у нас нет в реальной жизни".

Делегаты считают, что съезд должен принять радикальные меры. Чувствуется сейчас, что правительство и президент не прислушиваются к ФНПР. Даже по работе российской трехсторонней комиссии - ведь она принимает решения, игнорируя предложения профсоюзов. Надо сделать так, чтобы голос профсоюзов был авторитетным для правительства и президента.

Об этих и других проблемах будет говорить на съезде Виктор Пинский. Дальневосточная Ассоциация профсоюзов делегировала ему право озвучить болевые точки дальневосточников и предложить ФНПР их возможные решения.

Кстати, в "ЗР" № 86 от 7 ноября 2006 г. была допущена неточность. В материале "Такая личная неприязнь" сообщалось: "Но уж совсем удивительно, что без должности заместителя председателя комитета по региональной политике и законности, похоже, остался Виктор Пинский, одновременно являющийся председателем краевой федерации профсоюзов". На самом деле Виктор Пинский был избран заместителем председателя комитета. Приносим извинения и одновременно поздравляем лидера приморских независимых профсоюзов.