"Прогресс" урезал медикам доходы

Арсеньевские депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Арсеньевского городского округа за прошлый год. Отчет утвержден после публичных слушаний и заключения контрольно-счетной палаты во главе с зампредседателя городской думы Виталием НИКИФОРОВЫМ.

За прошлый год в городской бюджет поступило более 530 млн руб. По доходам план выполнен на 95%. Край перечислил дотации в полном объеме. А собственных доходов город недополучил около 18 млн руб. В основном из-за недобора подоходного налога (главный должник -ААК "Прогресс") и единого налога на вмененный доход. А поскольку не хватило доходов, то и расходы пришлось урезать. Особенно на медицину - управление здравоохранения профинансировано на 76%.