У агентства по продаже земель – новый руководитель

На прошлой неделе нового руководителя обрело и Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости Владивосток. Директором стал Сергей СМИРНОВ, ранее работавший в УМИАГ.

Его назначение позволило возобновить торги. А ранее перенесенные аукционы будут проведены в ближайшее время.