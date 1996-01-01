"Молодежь Владивостока" обезглавлена

Похоже, что внутренние конфликты становятся характерными не только для "партии власти", но и для ее молодежных "отростков". Некоторое время назад движение "Молодежь Владивостока" распрощалось со своим прежним руководителем.

По неофициальной информации, подобная "рокировка" вызвана трениями между активистами молодежного движения и его кураторами из Управления молодежной политики и культуры администрации Владивостока - последним якобы пришлась не по душе излишняя самостоятельность молодняка. Результатом конфликта и стало практически полное обновление руководства движения.