Условия еще предстоит создать

Похоже, Хабаровский край все-таки заложил традицию, и столица Дальневосточного федерального округа реально демонстрирует свою готовность стать дальневосточным Давосом.

Нынешний Дальневосточный международный экономический форум (ДВМЭК) прошел под девизом "Через развитие Сибири и Дальнего Востока - к модернизации страны". Амбициозный, можно сказать, лозунг. Но, может быть, наконец-то пришло время именно такой постановки вопроса. "Если не ставить амбициозных целей, то никакого движения вперед не будет", - утверждает участник форума президент ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО. И с ним соглашаются практически все собеседники "ДК", с кем довелось пообщаться в кулуарах форума. Собственно и список его участников подтверждает актуальность темы. Сегодня крупные, в том числе национального уровня, компании выстроили свои стратегии в отношении востока России. С географическими и природными возможностями региона связывают бизнес-перспективы "Газпром", "Транснефть", "Роснефть", "Альянс", СУЭК, "Полиметалл", "Аэрофлот" и т.д. Поэтому присутствие на форуме первых лиц - Сергея БОГДАНЧИКОВА, Мусы БАЖАЕВА, Валерия ОКУЛОВА, Виталия НЕСИСА было вполне логичным.

От лозунгов к делам

По словам губернатора Красноярского края Александра ХЛОПОНИНА, в портфеле крупного бизнеса сегодня уже сформировались проекты, реализация которых в Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшее десятилетие оценивается в $230 млрд. Эта фантастическая цифра главным образом связана с развитием нефтегазового сектора. Но не только - транспортные коридоры и развитие портов региона, углубленная переработка леса, добыча угля, драгоценных металлов и т.д. - все это сулит бизнесу гигантские прибыли. Однако реализация любого из этих проектов возможна лишь на принципах частно-государственного партнерства. Именно поэтому диалог власти, науки и бизнеса становится все более конкретным, и Дальневосточный международный экономический конгресс продемонстрировал это в полной мере.

Досье Из выступления председателя Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА: "Финансирование Федеральной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья в 2006 году составило 2,7 млрд руб., в проекте бюджета на 2007 год - более 4,5 млрд руб. Обеспечено финансирование ФЦП по Курильским островам: в 2006 году почти 1,8 млрд руб., в проекте бюджета на 2007 год - около 2,4 млрд руб. В 2006 году в Федеральной адресной инвестиционной программе было предусмотрено финансирование Бурейской ГЭС - более 850 млн руб., Усть-Среднеканской ГЭС - около 1 млрд руб., железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск - более 500 млн руб., автомобильной дороги Чита - Хабаровск - более 5,5 млрд руб.".

Уже то, что инициаторами форума стали Госдума, "Единая Россия" и ассоциации экономического взаимодействия "Сибирское соглашение" и "Дальний Восток и Забайкалье", вселяет надежды, что от слов "надо" мы переходим к обсуждению "как". Первое достижение на этом пути - сформировавшееся понимание федеральным центром необходимости срочно решать в регионах Сибири и Дальнего Востока проблему закрепления и увеличения населения. Гайдаровский вахтовый метод освоения богатств региона, который был провозглашен на заре рыночных реформ, уже не проходит. Восток России будет развиваться и играть предназначенную ему геостратегическую роль, только если здесь будет жить постоянное население. Желательно не просто преломить тенденцию его убыли, но и привлечь в этот макрорегион новых граждан, причем молодых, энергичных - иначе какое развитие, одни затраты.

Один из обозначившихся путей решения проблемы - реализация программы переселения на Дальний Восток соотечественников. Это свежая идея, которая пока, по общему признанию участников ДВМЭК, вызывает больше вопросов, чем располагает рецептами. Под какие конкретные задачи необходимо везти в регион новых людей? Как обеспечить благоприятные условия и сократить увеличивающийся год за годом разрыв в уровне жизни между востоком и центром страны? Ни льготы, ни раздача бесплатных земель - что было главным стимулом миграционной политики в начале прошлого века - не будут иметь решающего значения в решении этих вопросов сегодня. Определяющая роль здесь принадлежит конкретной экономике.

Куда смотрит Госдума

Выступление председателя Госдумы Борисы Грызлова на Дальневосточном экономическом форуме было программным. И если российские законодатели будут последовательны, то Сибирь и Дальний Восток, по образному выражению главного единоросса, могут стать "местом для шага вперед".

Итак, что нам обещано. Во-первых, создавать условия для экономического развития "в целом более благоприятные по сравнению с другими регионами". И в этом благом деле, прежде всего, нам руководитель Госдумы предлагает "вернуться к вопросу о транспортных тарифах. Именно они стали барьером и для экономики, и просто для поездки граждан по стране".

Второй вопрос - природные ресурсы. "В идеале ни один кубометр леса не должен продаваться за рубеж без переработки в России", - убежден спикер Госдумы, - а рыбакам "должно быть выгодно не только выходить в море, но и возвращаться со своим уловом на наши заводы. Эти условия еще предстоит создать".

Для того же, чтобы собственная переработка получила безусловный приоритет перед экспортом сырья, государство должно озаботится инфраструктурой - транспортными коммуникациями и энергетическими сетями. В этом смысле уже даже виден некоторый просвет. Например, строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, разработанная "Газпромом" программа газификации Дальнего Востока. Государственные компании, бюджет, готовы вкладываться в регион, но участвовать в инфраструктурных проектах приглашают и бизнес. "При этом затраты и выгоды тоже должны разделяться справедливо", - подчеркнул спикер Госдумы. Нужны инструменты, стимулирующие развитие региона. Кое-что уже появляется. Так, по словам Бориса Грызлова, принят принципиальный закон, вводящий "налоговые каникулы" по налогу на добычу полезных ископаемых для нефтяных месторождений в Восточной Сибири. Обещают думцы и пристальное внимание нашему экономическому присутствию в Тихом Океане. "Мы будем создавать все условия, чтобы морскую торговлю Россия вела с использованием собственного коммерческого флота. То же относится и к рыболовству. Поддержка будет".

Одним из инструментов развития, в том числе его инновационного потенциала, должны стать особые экономические зоны. Их создание на востоке страны, по словам Бориса Грызлова, является безусловным приоритетом. Так же, как и рекреационно-туристические зоны тоже должны появиться . Жалко, что этих слов лидера "Единой России" не слышал министр экономического развития Герман ГРЕФ, который традиционные дальневосточные форумы не посещает.

Чего хочет наука

"Могу твердо утверждать, что динамика развития научных исследований на востоке России намного лучше, чем в других регионах, - заявил "ДК" президент ДВО РАН Валентин Сергиенко. - Здесь нет тех соблазнов и тепличных условий, которые есть в европейской части России. Зато есть дальневосточная энергия".

Однако эти хорошие тенденции могут сойти на нет. Идет реформирование академии наук. И опять на уравнительных принципах. Таким образом, отделение может сжаться как шагреневая кожа, а дальневосточные ученые будут вынуждены уйти из некоторых направлений науки. И речь идет не о количественном факторе, а о качественных потерях.

Другой вопрос - ДВО РАН уже сегодня может предложить значительное количество инновационных продуктов и технологий. Но их востребованность определяется состоянием производственного комплекса. Пока же получается, что инновационный продукт дальневосточников больше пользуется спросом в европейской части страны. Дальневосточные инновации прокладывают путь и за рубеж. В марте этого года, например, ДВО РАН открыло постоянно действующую выставку своих разработок в Харбине. Добрая половина из них будет продана в Китае на условиях лицензионных соглашений. По-настоящему же заниматься инновационной деятельностью наука, увы, не может в силу того, что ей это просто запрещено. Нельзя, например, создавать малые наукоемкие предприятия.

"Если говорить о том, какое место в новой стратегии развития Дальнего Востока мы отводим себе, то хотелось бы сказать - центральное, - говорит президент ДВО РАН. - Инновации - это основа дальнейшего производственного развития региона. К сожалению, с 80-х годов мы многие позиции легко сдали, опустили руки - все у нас плохо, а должна быть активная позиция: нам нужна твердая политическая воля, чтобы Россия не проиграла и этот раунд. Финансовое состояние государства внушает оптимизм. Полтора триллиона профицита в бюджете государства - это большой запас прочности. Значит, самое время вернуть ведущие позиции науке. В ближайшее время в правительстве и Госдуме эти вопросы должны быть разрешены. Нам нужно помочь преодолеть одну - две ступеньки в законодательном плане".

В чем заинтересован бизнес

Бизнес также считает лозунг форума правильным. "Ведь еще ЛОМОНОСОВ говорил, что могущество России будет прирастать Сибирью", - сказал в интервью "ДК" генеральный директор ОАО НПО "Полиметалл" Виталий НЕСИС. - Если мы хотим получить что-то существенное, то и лозунги нужно ставить соответствующие". Интересы этой одной из самых крупных в России золотодобывающих компаний практически полностью сосредоточены на Дальнем Востоке - Магаданская область и Хабаровский край. Дальнейшие планы тоже географически далеко не уходят.

"От бизнеса, прежде всего, необходимо твердое намерение расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, - говорит Виталий Натанович. - Мы, разрабатывая месторождения, параллельно решаем большой круг социальных вопросов для территории. От государства мы хотим получить именно партнерство в реализации инфраструктурных проектов, которые являются неподъемными и нерентабельными для частного бизнеса. С другой стороны, мы готовы сами участвовать в этих проектах, вкладывать в них свои деньги".

Но не только совместная реализация инфраструктурных проектов может активизировать развитие бизнеса на востоке страны. Вопрос создания благоприятного инвестиционного климата не теряет актуальности. И, по мнению депутата Госдумы и в недавнем прошлом руководителя крупного горнорудного предприятия Василия УСОЛЬЦЕВА, становится еще острее: "Сегодня есть два момента, которые существенно влияют на развитие бизнеса в стране . С одной стороны, в государстве и, в частности, здесь, на Дальнем Востоке, наведен порядок с законодательной точки зрения. Ликвидированы крупные преступные группировки, которые определенным образом влияли на бизнес, это нужно признать. Заработали государственная финансовая система и система безопасности. Условия ведения бизнеса стали более понятными. Но как обратная сторона этого - сегодня окреп и зазнался чиновник. Он становится преградой для ведения бизнеса. Сейчас важно устранить эти бюрократические чиновничьи преграды. Масса проверяющих, препон, инструкций - нужных и просто пустых. Это порождает коррупцию. Эта проблема сегодня звучит на уровне президента, Государственной думы. Мы будем с этим бороться".

Другой вопрос - социальное партнерство. "Эти движения бизнеса государство должно поощрять, для этого существуют самые разные механизмы, - говорит депутат Госдумы от Приморского края.Налоговые льготы, гранты государства социальным предприятиям, которые занимаются проблемами малых городов, детей, инвалидов. Мы почему-то боимся тронуть налоговую систему. В сильном государстве не нужно бояться таких шагов. Так же, как не нужно бояться налоговых послаблений, необходимо смело давать преференции отдельным территориям. Зачем брать деньги с какого-то магаданского предпринимателя, если он пакует чемоданы и едет туда, где спокойно можно работать в благоприятном налоговом поле".

Пример про магаданского предпринимателя, приведенный Василием Ивановичем, оказался как раз в точку. В те дни, когда шел Дальневосточный форум, Москва пыталась закрыть особую экономическую зону "Магадан", во многом благодаря которой эта северная территория выжила во времена тех самых революционных экономических реформ.